Excelentes resultados del consultorio para jóvenes

El Consultorio de la Adolescencia que fue creado en el hospital Joaquín Castellanos con la finalidad de atender a una franja etárea que se encontraba desprotegida, desde principios de año realiza tareas extramuros (fuera del hospital) con la finalidad de estar más cerca de los jóvenes, instalarse en su propio ámbito y hacer que la evacuación de las consultas sea más amigable.

El hospital tiene bien cubierta las necesidades de los niños con pediatría donde no solo se atienden enfermedades sino también se trabaja en prevención, lo mismo ocurre con las personas mayores, pero un área específica para jóvenes, cuyas necesidades ya no son las de un niño, pero tampoco la de una persona mayor, era una cuenta pendiente. La oficina fue creada en el 2017 y se encuentra ubicada en los consultorios ubicados en el pabellón del fondo del hospital.

Por lo general un joven es reacio a concurrir en busca de ayuda, en muchos casos piensa que un profesional podría no entenderlo, no quiere exponerse dando a conocer sus problemas o simplemente considera que no la necesita.

"Nosotros hacemos principalmente prevención, brindamos todo tipo de información que los jóvenes necesitan, pero también actuamos cuando hay un problema de enfermedad, somos médicos, pero si el tipo de problemas nos excede, contamos con una articulación con las otras áreas del hospital para su derivación", destacó el Dr. Javier Yapura, como jefe del sector.

En base a las pocas consultas que se registraban en las oficinas, pero conscientes de que los problemas existían principalmente en la mala información que los adolescentes recibían desde distintos ámbitos, tomaron la decisión de instalarse en los colegios.

Primero lo hicieron con un estand brindado información una vez a la semana, a través una charla sobre los cuidados para evitar embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, pero a partir de septiembre cambiaron el formato y van a permanecer al menos tres meses en cada establecimiento, atendiendo solo una vez a la sema na.

"Desde septiembre que estamos en el colegio Dr. Mariano Moreno, venimos los jueves en el turno vespertino y los viernes en el turno de la mañana, ya logramos que nuestra presencia sea parte de la institución, ahora ya se acercan sin temor para que le podamos evacuar sus dudas, no hacemos como antes que dábamos charlas con temas generales, por el contrario, ahora esto es un consultorio externo", agregó.

"Cuando el tipo de consulta es de cómo cuidarse en una relación sexual, o sobre enfermedades de transmisión sexual, lo podemos hacer desde este lugar en el patio, pero cuando es algo mucho más íntimo nos desplazamos con el alumno hacia un sector más privado como puede ser un aula, o le damos un turno para que concurra al hospital", dijo.

La clave: extirpar los temores

El desafío fue lograr que un alumno con problema se acerque sin temor a sentirse expuesto, el hecho de la permanencia por varios meses en el lugar lo hizo posible, "evacuamos dudas en forma constante, el mayor porcentaje sobre el cuidado en una relación, pero hay otras más importantes que logramos detectar y si no está en nuestra competencia, agilizamos los trámites para una derivación al sector que corresponda, creemos que el balance logrado hasta el momento con este proyecto de atención extramuro es altamente positivo, de la constante interrelación con los jóvenes, también aprendemos nosotros".

Mantener un diálogo fluido con los jóvenes, ganarse su confianza, solo es posible con la permanencia en el lugar, poder conocer el ámbito donde se mueven, cuáles son las fuentes más comunes que utilizan para lograr una información, saber que aún sobre estos temas no se habla mucho en familia, es muy importante para el abordaje de la información a brindar. Hablar sobre el sexo ya no es tomado como un tema tabú, pero sí muy difícil de abordar entre padres e hijos, por lo tanto toda información se busca afuera de la casa, sea entre amigos o en internet, que ha ganado mucha popularidad en los últimos años, aunque si no se sabe dónde buscar, lo que se puede lograr es una desinformación.

El proyecto del consultorio extramuro va a continuar en vacaciones instalándose en los barrios.