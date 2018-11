La Chipi lloró cuando le recordaron una desafortunada frase de Dady Brieva

La bailarina y pareja del conductor no pudo contener las lágrimas durante una entrevista al hablar de su enfrentamiento con Sol Pérez.

Después de la fuerte pelea entre Mariela la Chipi Anchipi y Sol Pérez en el piso de ShowMatch, Dady Brieva pronunció un comentario que causó las lágrimas de su mujer.

En detalle, el humorista opinó que si a su esposa le tocaba ir al teléfono con "la chica del clima", intuía una derrota asegurada para la madre de sus hijos debido a la popularidad de Pérez.

Esas palabras afectaron a la Chipi, quien explotó en llanto horas antes del duelo en el Bailando 2018, donde además de integrar el BAR-SM ella también reemplaza a Natalia Weber.

"Dady dijo que en un teléfono contra vos arrasaba Sol Pérez", le dijo Ronen Suarc, el conductor de La previa del show(Ciudad Magazine, de 20 a 21) a la famosa bailarina y coreógrafa en un móvil.

"Y sí, obvio y la felicito... chicos lamento no ser más linda, tener mejor cuerpo y tener más seguidores en Instagram. Doy lo que doy", contestó entre lágrimas la compañera de Lourdes Sanchez y Jorgito Moliniers en el BAR-SM (Bailando Assistant Referee).

Además, la mujer de Brieva, quien en Instagram cosecha casi 500.000 seguidores ​(3 millones menos que la voluptuosa y joven modelo), expresó toda su bronca e indignación por el comentario que le adjudicaron días atrás.

Es que Gabo Usandivaras dijo que la polémica frase "rodó como un cerdo", la misma que provocó la furia de los padres Pérez, había salido del BAR-SM y todas las miradas recayeron en la Chipi aunque ella continúa diciendo que jamás dijo algo semejante.

"La mentira me mata y me mata más de la gente que quiero o que conozco", sumó con dolor en sus palabras y lágrimas en sus ojos Mariela por lo que la periodista a cargo del móvil, Nara Ferragut, mencionó a Gabo.

"Yo no hablo con personas que lloran porque es la victimización ante cualquier diálogo, me pone a mí en el lugar de agresor", comenzó diciendo Usandivaras.

"Vos dijiste que yo había dicho 'cerda a una persona' y eso no te lo voy a perdonar nunca", le recriminó Anchipi."Bueno no sé, enojate y decí lo que quieras, yo no dije que fuiste vos, dije que el BAR-SM fue", aseguró por su parte el siempre polémico y verborrágico bailarín.