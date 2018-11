El autor de la masacre de California es un ex marine y se suicidó tras el ataque

El autor de la masacre de anoche en un bar de California es un ex marine estadounidense de 28 años y se suicidó tras cometer el ataque, informó el sheriff Geoff Dean.

Ian David Long utilizó una arma Glock de calibre 45 durante el tiroteo, agregó el sheriff del condado de Ventura, que relató que la Policía lo tenía registrado por una serie de episodios menores.

Según Dean, Long tuvo contacto con la Policía luego de un accidente automovilístico y también fue víctima de un episodio de violencia en un bar, en 2015.

Más tarde, en abril de este año, la policía acudió a su hogar por un llamado telefónico y lo encontraron actuando de manera "iracunda e irracional".

Un equipo de crisis con especialistas en salud mental habló con él y lo tranquilizó, por lo que consideraron que no era necesario arrestarlo, explicó el sheriff en declaraciones a la cadena de noticias CNN.

Long fue encontrado muerto esta madrugada luego del tiroteo en el bar Borderline, en la localidad de Thousand Oaks, en el sur de California.

Según el diario Los Ángeles Times, que cita a una fuente de seguridad, el agresor llegó al bar manejando el auto de su madre, y en su ataque también usó un "dispositivo de humo", aunque esto no fue confirmado por Dean.

Autoridades dijeron que el hombre estaba todo vestido de negro y que no dijo nada mientras disparaba dentro del bar. Cientos de personas, en su mayoría estudiantes universitarios, huyeron, algunos rompiendo ventanas y saltando desde un segundo piso.

Los muertos fueron 11 clientes, un sargento de policía y el atacante.