El Ñato Burgos volvió al ring para su despedida

El güemense Ariel “El Ñato” Burgos, de larga trayectoria dentro del pugilato nacional que lo llevó a combatir en países europeos, tomó la decisión de realizar una última pelea a modo de despedida. Si bien Burgos hace una década no realizaba peleas profesionales, decidió subirse una última vez al ring a modo de agradecimiento al público que siempre lo estuvo alentando y del cual nunca pudo despedirse de la manera que él quería.

Esa gente que siguió toda su campaña y fueron merecedores de un reconocimiento por parte del pugilista. Fueron cuatro meses de preparación para enfrentar a un rival como Chocolatito Gómez, un duro oponente cafayateño, pero que desde hace un año que no se calzaba los guantes.

“Quise regresar y hacer una buena pelea, por eso elegí un rival que de alguna manera no esté muy activo, para que haya cierta equivalencia, creo que dejamos todo en el cuadrilátero, ese objetivo estuvo logrado” manifestó El Ñato.

El festival boxístico, que contemplaba otras 10 peleas amateur, se llevó a cabo el pasado viernes en las instalaciones del Club Jorge Newbery, con un público que llenó las populares sumando en total unas 700 personas presentes.

Hubo muy buenas peleas con pugilistas que llegaron desde nuestra capital, Aguas Calientes (Jujuy) y Cafayate, además de los güemenses, varios de ellos que se iniciaban en el duro deportes de los puños, subieron a combatir con mucha hambre de gloria, al igual que aquellos más avezados.

La pelea de fondo entre Burgos y Gómez fue de toma y daca, ambos buscaron el nocaut durante los cuatro rounds. No pudo ser, ambos terminaron de pie y visiblemente cansados por toda la entrega.

“Lamentablemente no pude boxear como yo quería, la lona del ring estaba muy resbaladiza, no me podía mover hacia los costados porque me caía, me quedé con las ganas”, declaró Burgos sobre el resultado del combate que fue un empate. Luego agregó: “Me sentí muy bien a pesar de mi inactividad, espero que el público haya disfrutado del espectáculo”. Por su parte, Chocolatito dejó en claro que se considera ganador. “Yo le gané aunque haya sido empate”, afirmó con una sonrisa. “Fue bueno para mí volver a boxear, creo que nos debemos una revancha pero en Cafayate”, aclaró el boxeador cafayateño.