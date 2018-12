Delincuentes robaron azúcar del tren que cayó en el río Colorado

Un grupo de delincuentes a bordo de motocicletas robaron más de 300 kilos de azúcar de los vagones del tren que cayó al río Colorado tras el colapso del puente pasado 7 de diciembre. El hecho ocurrió ayer cerca de las 3 de la mañana y según indicó la Policía a El Tribuno los ladrones saquearon los vagones más alejados y en moto intentaron llevarse todo lo sustraído. El lugar era custodiado por efectivos que tras sentir ruidos extraños advirtieron lo que sucedía. Los delincuentes rápidamente se dieron a la fuga sin antes arrojar varias bolsas de azúcar a los yuyos tras ser sorprendidos por la Policía. Por el momento no se logró identificarlos ya que aprovecharon la oscuridad del lugar y el constante ruido del río para camuflarse y escapar velozmente.También se informó que aún no se retiraron los vagones que quedaron sobre la estructura colapsada en medio del río.

El accidente ocurrió el viernes 7 de diciembre cuando la formación atravesaba el puente ubicado en la vía secundaria del ramal C-16, que da acceso al ingenio El Tabacal, y quedaron atrapados once vagones cargados con azúcar.

Oficialmente se informó que ‘el tren 9043 llevaba 13 vagones con origen en el Ingenio Tabacal hacia Buenos Aires‘ y que ‘la empresa está investigando las causas de lo sucedido‘.