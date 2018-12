Una ordenanza pone en riesgo el tradicional carnaval de Cerrillos

“Todos los carnavales para Cerrillos te llevaré”, dice una frase de la zamba La cerrillana, de Marcos Thames y Abel Mónico Saravia.

Sin duda, la letra de esta canción, que recorrió gran parte del mundo, se relaciona plenamente a esta tradicional fiesta que cada año se vive con enorme fervor en esta localidad distante a 15 kilómetros de la capital salteña. Tanto se expandió a los ojos del territorio nacional que Cerrillos adquirió el seudónimo de “Capital del Carnaval”.

Pero “no todo es color de rosa”, porque negros nubarrones asoman bajo el suelo de este pueblo y la tradicional fiesta corre serio peligro de continuidad. Es que el Concejo Deliberante de Cerrillos aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe las carpas bailables, aduciendo que en los últimos años se produjeron hechos de violencia. Hace unos días se tomó la misma decisión en la capital y en Vaqueros. En el caso de Cerrillos, ahora el tema pasó al Ejecutivo municipal para que sea vetado o promulgado.

Yolanda Vega, intendenta de la localidad, comentó que “el pueblo adquirió notoriedad nacional con los carnavales y sería una lástima que se prohiban las carpas. Es un hecho cultural que los cerrillanos sabemos entender por tradición y porque además desde nuestro municipio, en los últimos tres años, hemos realizado un arduo trabajo de promoción del turismo. En consecuencia, esta determinación no condice con mi gestión. Con el borderó de las carpas se pudo pagar el 80 por ciento de dos camionetas para el municipio. Además, significa mayor empleo para los cerrillanos porque moviliza a los emprendedores”.

Claramente, esta situación abre algunos interrogantes. El sentimiento y la tradición cerrillanas se verán afectadas particularmente porque muchas generaciones crecieron bajo esta costumbre.

“Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar, en medio los cohetes y serpentinas del carnaval”, reza otra estrofa de La cerrillana... y cuanta verdad...

¿No habrá otra forma de encontrar una solución? Redoblar la seguridad y los controles seguramente ayudará a disfrutar de estas fiestas culturales y tradicionales de la región

Daniel Thames, hijo del recordado Marcos, también exhibió un dejo de dolor e impotencia: “Muchos cerrillanos luchamos para implantar los carnavales en nuestro pueblo y considero que se deben reglamentar e implementar nuevas reglas para impedir que vayan contra la desaparición de esta fiesta. También me molesta que muchos que están en contra son personas que pasan la mayor parte de su día en Salta y vienen a dormir a Cerrillos. Yo recuerdo que cada año la gente me pedía por favor que abriera las carpas. El cerrillano se desvive por el carnaval”.

Como lo venía haciendo desde el siglo pasado, en 1967 Cerrillos marcó el pulso de las fiestas carnestolendas del Valle de Lerma. Muchos esperan que todo llegue a buen puerto y las personas responsables de la decisión final tengan en cuenta la tradición, la cultura y la costumbre cerrillana.