Angelici confirmó que Boca decidió “hacer un cambio” y agradeció a Barros Schelotto

El presidente de Boca, Daniel Angelici, confirmó ayer que el club “decidió hacer un cambio” y por ese motivo no le renovó el contrato al entrenador Guillermo Barros Schelotto, y aclaró que hasta el momento no habló con ningún posible reemplazante.

“Tengo que agradecerle. Es un sentimiento amargo que tengo, por el bicampeonato y haber peleado esta Copa Liberadores hasta la última instancia. Nadie más que el hincha de Boca, el cuerpo técnico y los jugadores querían ganar esta Libertadores. Tenemos que empezar el año con un cuerpo técnico nuevo”, sentenció Angelici en una conferencia de prensa que encabezó junto a Guillermo Barros Schelotto.

Precisamente el mellizo afirmó que es la mejor decisión para Boca el hecho de que no continúe siendo el entrenador del club xeneize, luego de tres años.

Angelici dijo que asumió “con mucho dolor y tristeza no haber podido ganar la Copa: siento angustia, un sentimiento amargo y gran desilusión”.

“Quiero irme en paz”

“Más allá del dolor de no haber conseguido el gran objetivo de este año. Me voy con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para conseguirlo. Es lo mejor para Boca la decisión que tomamos”, afirmó el mellizo en la conferencia de prensa que dio junto a Angelici en la Bombonera.

El DT dejó su cargo luego de tres años en el club, con el que consiguió dos títulos de la Superliga 2016 y 2017, pero no logró la Copa Libertadores, en donde llegó a semifinales (2016) y la final (2018).

En tanto, agradeció a la dirigencia auriazul, a los empleados del club y a los jugadores que estuvieron bajo su conducción, pero en especial le dejó un saludo especial a los hinchas.

“Hoy prefiero evitar contestar porque dí todo. No quiero tener razón. Quiero irme en paz con el hincha. Le deseo lo mejor para Boca y le dejo mucho afecto y cariño a los hinchas”, enfatizó visiblemente emocionado.