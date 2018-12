La Hiena Barrios ganó por nocaut en su regreso al cuadrilátero

Después de ocho años fuera del ring -de los que casi tres y medio estuvo preso por atropellar y matar en 2010 a Yamila González, una joven de 20 años embarazada-, Jorge "la Hiena" Barrios volvió anoche al boxeo y venció al brasileño Adailton De Jesús por knock out en el octavo round. La velada "Renacer" fue en el polideportivo de Villa María de Río Seco, 185 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba , pegada al límite con Santiago del Estero .

El tigrense Jorge Rodrigo "la Hiena" Barrios GKOT8° al brasileño Adailton de Jesús, en Villa de María del Río Seco.#Boxeo pic.twitter.com/LdgrjUTbHh — A la Vera del Ring (@alaveradelring) 15 de diciembre de 2018

Unas 400 personas fueron a ver la vuelta del excampeón mundial Superpluma de 42 años; Barrios supo convocar a 12.000 fanáticos en el estadio Orfeo una noche en la que defendió su título de la Organización Mundial de Boxeo en el 2004. "No lo quise dejar al boxeo sino que circunstancialmente no me pude subir al ring -dijo por la tarde-. Fui reeducado por la Justicia y el Servicio Penitenciario bonaerense". Asegura que se despedirá del boxeo cuando ya no le rinda el cuerpo.

En la pelea con De Jesús se enfrentó a un competidor en similares condiciones, 41 años, un número similar de combates y sin boxeo profesional desde 2013. Al tigrense se lo vio en mejor condición física. La vuelta iba a ser completa ya que de la misma velada participaría su hijo, Mauricio Barrios, pero la posibilidad quedó trunca por una lesión del muchacho. Lo acompañaron su mamá, su hermano y una hija.