Maquillaje para estas fiestas en pocos pasos y para principiantes

Durante las fiestas entre la preparación del menú que será servido en la mesa, las compras de último momento y el trabajo continuo que dejó poco espacio para el cuidado personal hay que maquillarse. Y el reto es doble si no se lo ha hecho nunca. La maquilladora Vanina Villar propone a las principiantes hacerse asesorar por una profesional. "Las mujeres tendemos a comprar de todo y cuanto más productos tenemos peor nos maquillamos", sentencia. En esta lista de básicos no pueden faltar la máscara de pestañas, el corrector de ojeras y un labial cuyo color guste mucho. Mientras que el usar una base o no va a depender del estado de la piel y de la edad de la mujer. "Una mujer joven es mejor que use un protector solar con color, porque no necesita una base para todos los días, mientras que cuanto más grande es sí", define Vanina. Así, las mayores de 35 tienen que usar una buena base y un buen corrector de ojeras. "El mejor es el corrector de textura siliconada, más fluida y no cremosa porque al gesticular y reírse se acumula en las arrugas", señala Vanina.

El segundo punto ineludible es el perfilado de las cejas. "El pelo es el marco de la cara y las cejas de los ojos. Una maquilladora conoce formas de rostro y de acuerdo con eso va a hacer el diseño de cejas. La depiladora te dice: "Te limpio un poquito' y no es limpieza, sino diseño, estilismo", advierte Vanina, además de comentar que las cejas son las que más "han sufrido" por el paso natural de los años y porque las mujeres quieren adecuarse a la moda y dejarlas al natural, depilarlas, perfilarlas o contornearlas dependiendo de lo que se esté usando en las tendencias mundiales.

"Vienen sombras para cejas que dan un aspecto natural, mientras que el lápiz va a revelar el maquillaje. Solo se debe usar sombra marrón o gris oscuro si se tiene el pelo muy oscuro", señala Vanina. Respecto de la máscara de pestañas recomienda emplear para el día una marrón con un toque de negro, porque "da un aspecto más natural a la mirada". Por último, aconseja delinear los labios y rellenarlos aplicando el labial con pincel para "cargar más cantidad de producto y que dure más el color".