Argañaraz desmintió todas las denuncias en su contra

Patricia Argañaraz, titular de la ADP (Agremiación Docente Provincial), desmintió todas las denuncias en su contra, que van desde un desfalco millonario e irregularidades con un fideicomiso para viviendas, hasta asambleas en horarios extraños y viajes lujosos. La representante sindical de los maestros se refirió al tema durante una conferencia de prensa que se realizó ayer en la sede gremial.

Argañaraz vinculó las denuncias con gestiones que ella realizó para poner al descubierto anomalías en el manejo de postítulos docentes. Aseguró que hizo varias presentaciones por el tema.

"Quiero aclarar que todo esto que se vino, acusaciones y diferentes versiones que se salieron a decir, lamentablemente fueron originadas por mí, porque yo fui la que realizó muchas denuncias e investigaciones en tiempo y forma luego de que más de 50 docentes se acercaran para saber si los postítulos y capacitaciones eran regulares o irregulares", sostuvo.

Argañaraz aseguró: "Hice un acercamiento al Ministerio de Educación para que la parte jurídica determine la veracidad o no de esta situación, que complicó a más de 300 docentes del norte de la provincia. Esto fue investigado ya a partir de junio", dijo.

Agregó que "esa es una de las causas por las que uno de los implicados sale a acusarme. Desmiento totalmente lo que esta persona dice. Todo lo que él dice de mí es de lo que se lo acusa a él".

Quienes denunciaron a Argañaraz fueron su propio hermano, Raúl, y la agrupación Tribuna Docente.

La sindicalista manifestó que tras sus presentaciones "sabía que iba a haber consecuencias, pero ya están apartados de sus cargos, sujetos a investigación sumarial".

De la conferencia participó la comisión directiva de ADP, conformada por la tesorera Ana María "Marita" Cerezo, también señalada por Raúl Argañaraz como responsable del desfalco; el vocal David Romero; el secretario gremial y de actas, Jorge Cerruti; la secretaria adjunta, Viviana Figueroa, y la vocal titular Marta Salazar.

Los periodistas pidieron al unísono acceder a las copias de las denuncias, pero Argañaraz respondió: "Esas denuncias nosotros no las llevamos a la prensa porque se pueden falsificar muchas cosas. Hoy hay presentaciones que no son reales que se pueden hacer, que se pueden inventar. Nosotros las presentamos donde las tenemos que presentar, en los juzgados a través de un equipo de abogados, de contadores, de ingenieros que estuvieron trabajando a partir de febrero. Ahí es donde el juez va a determinar la veracidad".

Argañaraz reiteró en varias oportunidades que desea "llevar tranquilidad a los docentes". "Todo lo que se está diciendo sobre malversación es totalmente inexacto y lo desmentimos por completo", insistió.

"Todo lo que tenemos cada uno de patrimonio personal no tiene nada que ver con el patrimonio de los docentes o institucional. No se ha tocado absolutamente nada. A los docentes les debemos esta respuesta, sobre todo a los afiliados que confiaron en nosotros", declaró.

Consultada por la denuncia sobre el manejo irregular de fondos para viviendas destinadas a los docentes, aseguró que "se entregarán 22 entre febrero y marzo".

"Estoy siendo golpeada. Con mi comisión hicimos lo que teníamos que hacer, limpiar la casa de muchas situaciones que los maestros venían denunciando como irregulares", hizo hincapié.

Cuando los periodistas le preguntaron si se extrajo dinero de un fondo fiduciario destinado a construir casas, Argañaraz contestó: "Eso lo desmentimos. Es totalmente mentira". Afirmó que se hicieron tres reuniones para informar sobre las rendiciones.

Los trabajadores de prensa insistieron en preguntar cuánto dinero ingresó y cuánto se invirtió, pero la titular de ADP respondió: "Tenemos todo detallado pero le vamos a hacer las rendiciones no solamente al juez y a los abogados sino también a los fiduciarios. Yo lo que puedo decir es que está todo en regla".

Los periodistas insistieron con el pedido de pruebas y la titular de ADP sostuvo: "Las presentamos en la Justicia, que es la que va a determinar la transparencia y la veracidad. No va a ser un grupo de periodistas que recibe una versión, que no acepta a la otra y esto no viene desde ahora. Nunca hemos salido a la prensa porque sabíamos que estábamos haciendo las cosas correctas y exactas".

Finalmente sostuvo que el fondo se creó a pedido de los docentes y que jamás pensó en renunciar a ADP porque hoy más que nunca los docentes piden "transparencia".

El fondo, elecciones y asambleas

“La tesorera Ana María “Marita” Cerezo, también señalada por Raúl Argañaraz como responsable del desfalco, aseguró durante la conferencia: “El fideicomiso no tiene absolutamente nada que ver con ADP, es totalmente independiente. Con los fiduciarios nos reunimos permanentemente, por lo menos dos veces al mes, y están al tanto de todo. No tenemos problemas”.

Sobre elecciones de la Junta Calificadora, Argañaraz relató que “le presentamos una nota a la ministra de Educación y nos dijo que este año lo iba a hacer por falta de presupuesto. Somos los más interesados”.

Al ser consultada sobre irregularidades en los horarios de asambleas convocadas para la madrugada, Argañaraz dijo que “las denuncias son del Partido Obrero. Las asambleas en Salta capital empezaron a las 9. Nosotros tenemos las actas. Nunca comenzaron a las 5”.