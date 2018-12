Borré: "Hoy, lastimosamente, no se nos dio el resultado"

El colombiano Rafael Santos Borré, autor de los dos goles de River en los 90 minutos, declaró que “hoy lastimosamente” no se les dio “el resultado”, luego de perder por penales contra Al Ain de Emiratos Árabes Unidos en las semifinales del Mundial de Clubes.

“No era el resultado que queríamos. Tenemos una tristeza grande porque no se nos dio. Atacando hicimos cosas muy buenas, siempre en River proponemos y vamos por todo, pero no se nos dio. Es una pena porque este grupo se merece muchas cosas”, señaló Santos Borré.

El delantero, que se perdió la revancha en la final de la Libertadores por una suspensión, jugó todo el partido y el alargue y fue el más desequilibrante en el equipo argentino.

“Con pelota parada y contragolpe ellos nos complicaron. Tenemos que estar más atentos a eso y en los dos goles de ellos no estuvimos atentos”, cerró.