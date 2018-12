María Bridoux podría recibir una drástica condena

El juicio que se realiza en los tribunales de Orán a la mujer acusada de haber provocado la muerte de dos hermanas en un siniestro vial ocurrido hace 10 años, ha permitido hasta ahora desentrañar las coartadas que utilizó la imputada para atenuar su responsabilidad en el hecho. A partir de los comprometedores testimonios de las personas que declararon ante el Tribunal de Juicio, en la jornada del lunes las fiscales María Soledad Filtrin y Mónica Viazzi solicitaron la ampliación de la acusación contra María Florencia Bridoux Tello: de homicidio culposo a homicidio simple con dolo eventual. Los jueces Raúl Fernando López, Edgardo Laurenci y María Laura Toledo Zamora hicieron lugar al requerimiento de las funcionarias y con ello la situación de la mujer quedó comprometida. Es decir que en caso de probarse su responsabilidad en el episodio podría recibir una condena que oscila entre los 8 y 25 años de cárcel.

El suceso ocurrió en julio de 2008 cuando el matrimonio Barba, acompañado de sus dos hijas, detuvo la marcha del auto en que se conducían por un control de Gendarmería en la ruta nacional 50, cerca de Orán. En esas circunstancias fueron chocados de atrás por el auto que conducía Bridoux Tello a gran velocidad. Debido al tremendo impacto ambos vehículos estallaron en llamas y las hermanas Gisela y Vanesa, de 21 y 14 años, murieron calcinadas, en tanto que su padres resultaron con graves quemaduras. La protagonista de la tragedia escapó de la escena y desde 2016 estuvo prófuga hasta que a fines de noviembre pasado se entregó por sus propios medios a la Justicia de Orán.

En la audiencia del lunes un efectivo de Gendarmería corroboró los dichos de Orlando Barba respecto a que esa mañana había un control y que por ello se encendieron las balizas, por lo que era imposible que los conductores no advirtieran la situación. También declaró un médico legal que en ese entonces se desempeñaba en la Policía de la Provincia, quien dijo que tras el siniestro, con la imputada no se procedió de la manera prevista de acuerdo a la lesión que presentaba. Dijo que fue ingresada al quirófano del hospital San Vicente de Paul, donde se le aplicó un suero y una sonda vesical y que no se le permitió que se le practicara la extracción de sangre para realizar el examen de alcoholemia.

Lo que desde un comienzo se sospechó es que Bridoux Tello conducía en estado de ebriedad y que su padre, de profesión médico, habría ejercido influencia para que no le tomaran la muestras de sangre a su hija, entonces de 19 años. De esto habló ayer Delia Gómez, tía de las víctimas. "Cuando la policía llegó al hospital para tomar las muestras, un médico se opuso con el argumento de que necesitaban una orden judicial. Creemos que por influencia del padre, que es médico, recién le tomaron las muestras varias horas después del hecho", explicó la mujer. Patricia Lampe, hija de Delia , sostuvo que cuando fue al hospital vio que la acusada estaba en una sala de internados con suero. "Estaba con el padre y éste adujo que había sido intervenida quirúrgicamente, pero después supimos que solo tenía un pequeño corte en al rodilla", señaló. La audiencia continuará mañana y para el viernes están previstos los alegatos y la sentencia.