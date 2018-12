Procesaron a Julio De Vido y otros exfuncionarios K por la valija de Antonini Wilson 

El juez en lo penal económico Pablo Yadarola procesó hoy sin prisión preventiva al exministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray; al ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, y un grupo de aduaneros en el marco de la causa por la valija de los 800 mil dólares que intentó ingresar el venezolano Guido Antonini Wilson el 4 de agosto de 2007.

Fuentes judiciales informaron que el juez los procesó por la ‘tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos, tanto nacionales en ejercicio o en ocasión de sus funciones‘ y les fijó embargos de hasta 50 millones de pesos.

El juez Yadarola procesó también a la ex secretaria de Uberti, Victoria Bereziuk; al ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa y los aduaneros Mario Ayerán, Rosa García, Guillermo Lucángeli, María Gallini y Jorge Félix Lamastra.

En tanto dispuso la falta de mérito de José María Olazagasti, ex secretario privado de De Vido, al considerar que éste no estaba del todo involucrado en los negocios con Venezuela para ese momento.