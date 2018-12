Tom Hanks celebró la Navidad en un local de comidas rápidas

Tom Hanks es uno de los hombres más humildes de Hollywood cuando se trata de mostrarse cercano con el público. Dicha reputación no corre el riesgo de verse empañada, especialmente después de su paso por un local de comida rápida en Fontana, California.

El ganador del Oscar de 62 años y su esposa, Rita Wilson, se detuvieron en un local de comida rápida In-N-Out para comer un hamburguesa y tomar un refresco.

Pese a su gran fama, el actor se sacó selfies y firmó autógrafos a sus fans.

Han surgido varias fotos de ese momento en las redes sociales, en donde se puede ver a Hanks de muy buen humor y amable con todos los clientes, que no salían de su sorpresa.

‘Tom Hanks está en In and Out, sentado frente a nosotros‘, dijo un usuario que compartió una fotografía de Hanks y Wilson almorzando como una pareja más. ‘Es un buen tipo que toma fotos con todos à nos dijo Feliz Navidad‘, añadió en otra de las imágenes.

‘Tuve el honor absoluto de conocer al único Tom Hanks y su hermosa esposa Rita Wilson‘, dijo otro de los presentes. ‘Las personas más geniales que he conocido‘.