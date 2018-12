“El proyecto es acompañar a Sáenz como candidato a vicegobernador”

El intendente Ignacio Jarsún, más conocido como “Nacho”en Rosario de Lerma, es el dirigente más joven de la provincia con un largo camino transitado en la política y en función pública. Ese bagaje según afirmó- lo lleva a encabezar una fuerza política con aspiraciones provinciales.

Fue concejal, diputado y ahora intendente. ¿Cómo se ve en el horizonte político?

Sí, como bien apuntó pese a mi edad, poco más de 30 años, me ha tocado desempeñar diversos roles en Rosario de Lerma. Primero como concejal, luego como diputado provincial y ahora como intendente. Ese paso por la función pública me fue fortaleciendo como persona y formándome integralmente como político. Hoy siento la necesidad y también tengo la plena seguridad que sería muy útil a los salteños cumpliendo un rol provincial. Estuve todos estos años formándome para llegar a esta instancia. En ese camino me encuentro recorriendo todos los rincones de Salta, en el armado de un partido político provincial que lleva el nombre de “Todos por Salta”, con firmes aspiraciones y claras posibilidades en las próximas elecciones.

¿Quiénes lo acompañan y qué reacciones de la dirigencia percibe?

Voy cosechando muchas adhesiones y por sobre todas las cosas noto mucho entusiasmo de la dirigencia en el interior y también en Capital. Se suma día a día muchísima gente de gran valor en la política y en sus comunidades, como Gonzalo Fernández en Rosario de la Frontera; Jorge Esquivel en Joaquín V. González; Castillo en Lajitas, Silvia Jarzún y Hucena en Orán, Nieva en Hipólito Yrigoyen, por nombrar solo algunos de los muchos dirigentes que ven con muy buenos ojos a esta nueva fuerza. Estamos llegamos en esta etapa a todas las localidades con una propuesta clara: queremos un espacio en el que se genere discusión y consenso. Estoy completamente convencido que es la forma en la que deben abordarse los grandes temas de la provincia.

¿Cree que la juventud por sí sola es una virtud ? ¿Cómo ve el electorado sus aspiraciones provinciales?

La juventud aporta dinamismo, nuevas ideas, innovación. Por sí sola es simplemente un plus de campaña, pero en mi caso tengo todo un recorrido hecho en el ámbito legislativo y ejecutivo. Empecé desde muy chico a ejercer diferentes roles en la función pública. Hoy me siento capacitado para trabajar representando a todos los salteños, a buscar nuevos espacios. Y sí, en ese sentido creo y sigo apoyando el recambio, la periodicidad en las funciones. Hoy tranquilamente podría estar trabajando por una reelección en el municipio con amplias chances, pero mi vocación política me lleva a plantearme nuevos horizontes. La actualidad nos presenta nuevos desafíos y profundas problemáticas a resolver y no podemos siquiera pensar en encarar soluciones sin una clara vocación de servicio, capacidad, diálogo y energía para caminar hacia adelante y generar consenso, gobernabilidad. Necesitamos, además, de la experiencia de los mayores, de quienes ya recorrieron grandes capítulos de la historia de nuestra provincia.

En su camino en la función pública, ¿qué cosas dan muestra de su capacidad de gestión?

Como edil presidí el Concejo Deliberante de Rosario de Lerma en una etapa en la que se cumplió un importante rol de contralor y de labor legislativa para el desarrollo del municipio. Luego como diputado, fui entre otras cosas autor del proyecto de ley conocido como Tolerancia Cero de alcohol para los conductores, una medida que ha permitido salvar vidas y ha contribuido a ordenar el tránsito en la provincia y ha servido de ejemplo y modelo a nivel nacional. Actualmente como intendente estoy cerrando mi ciclo de gestión con un municipio saneado, equilibrado. Hemos pagado deudas millonarias heredadas del período anterior y pese a la crisis económica que afecta a todo el país, engrosamos el parque automotor del municipio con maquinaria esencial para avanzar en la mejora de servicios y ejecución de obras. Nos enfocamos en cuestiones de fondo, problemáticas serias que sufrían grandes sectores de la comunidad, como la provisión de servicios esenciales, ya que habían surgido urbanizaciones sin planificación alguna. Muchas veces preferimos invertir en obras absolutamente necesarias, pero que por ahí no tienen gran marketing político o no son muy vistosas, como el extender las redes de agua, de cloacas para más de 7.000 vecinos, entre otras tantas. Llego a esta instancia de aspirar a un rol provincial con la vidriera que representa mi gestión en Rosario de Lerma, trabajo que se ha basado en la obra pública y también en la articulación público privada, como por ejemplo la instalación de una clínica de primer nivel que contará con un centro de diálisis, con lo que eso significa en materia de salud no solo para Rosario, sino para todo el Valle de Lerma. Muchas decisiones y proyectos tienen no solo una mirada local, sino regional. Hoy debemos pensar y trabajar regionalmente, no se puede actuar de forma aislada. Hemos atraído los inversores para este emprendimiento otorgando en comodato un terreno de la Municipalidad que estaba abandonado y generando las condiciones para que este centro de salud de alta complejidad decida instalarse acá.

Usted habla de roles provinciales. ¿Tuvo una propuesta concreta?

El proyecto es acompañar a Gustavo Sáenz como candidato a vicegobernador de la provincia. Sobre este punto en concreto creo que sería interesante sumar aires frescos y sobre todo desde el interior. Pero esto todavía no es una certeza. Estamos trabajando en ese sentido. Creo que primero deben darse acuerdos, como dije anteriormente crear consenso y fundamentalmente demostrar y que se vislumbre qué puedo servir al proyecto. Espero que se dé. Sino seguiré trabajando sin ningún tipo de condicionamientos y pensando en una proyección nacional, tal vez desde un rol legislativo en la Cámara baja. Quiero dejar en claro que eso no significa que cualquier cargo me cae bien, como se podría especular. No oculto mis aspiraciones desde el lugar que se considere que pueda ser útil a Salta. Un dato muy útil me respalda, más de un 60% de los jóvenes de 16 a 35 años tendrán una participación decisiva en los próximos comicios. Es esencial que este sector busque espacios y se sienta representado. Me siento acompañado y respaldado por los jóvenes, eso es algo que me lo hacen sentir constantemente en las redes sociales, soy uno de los políticos con más seguidores de la provincia. Tengo autonomía, el respaldo de un municipio importante al que represento, me apoyan desde todos los puntos cardinales de la provincia, como Tartagal, Orán, El Galpón, entre otras jurisdicciones.