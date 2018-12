Multitudinario banderazo de los hinchas de Boca

La hinchada de Boca Juniors repitió lo sucedido 11 días atrás para respaldar a sus futbolistas de cara a la Superfinal de la Copa Libertadores, aunque este martes por la noche en un ámbito diferente a la anterior ocasión, ya que lo hizo a través de un nuevo banderazo pero en Parque Lezama, para despedir así a la delegación que en la madrugada del miércoles volará hacia Madrid.

Mientras el viaje está previsto para la 1.30, en un vuelo chárter, lo concreto es que los hinchas se dirigieron alrededor de las 19 hasta la Bombonera, lugar de concentración de los jugadores antes de tomar el micro rumbo a Ezeiza, y a las 20 se trasladaron a Parque Lezama para realizar el último acto de la despedida.

Primero fueron unas 5.000 personas que se acercaron hasta la Bombonera y luego esa cantidad se duplicó en el Parque Lezama, lugar que pidieron las autoridades de Boca como espacio para centralizar los saludos al plantel.

En esta interminable final los hinchas xeneizes ya habían copado la Bombonera en una práctica abierta el 22 de noviembre y luego hubo otro banderazo el sábado 24 para despedir al plantel en la Costanera Sur, antes de la revancha que no se pudo jugar por el ataque al micro de la delegación auriazul.

E inclusive al día siguiente, cuando se suponía que finalmente se iba a jugar el partido, nuevamente los hinchas se contaron por miles en inmediaciones del hotel Madero donde se concentró el plantel.

Por eso el banderazo del Parque Lezama terminó resumiendo todas las manifestaciones de pasión de los hinchas de Boca, aunque la idea de la seguridad fue que los hinchas no acompañen al micro hasta el aeropuerto de Ezeiza.

Un dato que muestra por si solo el apasionamiento de los hinchas boquenses de cara a esta extraña, lejana y controvertida definición de Copa Libertadores, que por todos los condimentos mencionados ya no tendrá parangón en la historia, es que poco antes de las 21.30 los miles de hinchas que cubrieron la verde escenografía con los colores azul y amarillo terminaron entonando el Himno Nacional Argentino.