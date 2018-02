Gallardo: “Considero a Maidana un jugador fundamental”

Marcelo Gallardo, técnico de River, explicó la importancia que Jonatan Maidana en el equipo, a la vez indicó que el propio jugador le dijo que “está contento de quedarse” en el club de Núñez.

“No queríamos que Maidana se vaya y él, por lo que me dijo, está contento de quedarse”, reveló el técnico, tras lo cual señaló: “Considero a Maidana un jugador fundamental esté o no dentro de la cancha y en nuestra estructura yo quiero jugadores como Maidana. La idea nuestra no era dejarlo ir, pregunté y tampoco había una oferta, no pasaba eso”.

En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino, Gallardo manifestó además: “La semana pasada veníamos de ganar un Superclásico y no se hablaba de crisis ni nada, los problemas estaban del otro lado”.

“Ahora perdimos nosotros y hay que escuchar un montón de cosas irracionales, pero yo tengo que estar tranquilo y sereno porque tengo todo un año por delante y tengo que mantener la tranquilidad para transmitírsela a los jugadores”, aseveró.

Asimismo el entrenador de River expresó: “No niego que la diferencia con el puntero (Boca) es muchísima, pero la idea es conformar un equipo que empiece a crecer. El año recién comienza y estoy tranquilo de que el equipo va a ir encontrando su juego y de que los jugadores incorporados se van a ir acomodando”.

Al ser consultado acerca de si los refuerzos serían de la partida el próximo sábado ante Olimpo en el estadio Monumental, Gallardo indicó que el arquero Franco Armani está en la lista de citados, pero dijo que va a “poner a los jugadores cuando considere que están bien”.

“Tratamos de que los jugadores lleguen al inicio de la temporada para que estén desde el comienzo trabajando con nosotros y a medida que van llegando vamos evaluando situaciones de cada uno y no son las mismas”, dijo.

En ese sentido explicó: “Distinto es el caso de (Bruno) Zuculini, que llegó ahora pero venía jugando en su club y no necesita ponerse a punto para jugar, pero sí conocer a su compañeros y adaptarse a la forma de jugar del equipo”.

Más tarde confirmó además que el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero “va a estar en el banco de suplentes” y señaló al respecto: “Como todo jugador talentoso, se tiene que ir adaptando y ver qué es capaz de hacer en nuestro fútbol, esperamos que lo haga con naturalidad”.