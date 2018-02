Para el viernes 16 de febrero está prevista la audiencia pública en la que se tratará el pedido de la empresa Aguas del Norte de subir un 21 por ciento la tarifa a partir del mes que viene.

La solicitud de incremento por parte de la empresa prestataria se conoció en medio de una ola de reclamos por la mala calidad del servicio.

La audiencia fue pactada para el viernes, desde las 9, en la Sociedad Española de Socorro Mutuo, ubicada en calle Balcarce 653.

El objetivo es que los vecinos puedan expresar su opinión con respecto a la intención de la compañía de encarecer la tarifa.

El plazo para anotarse venció el viernes pasado. Los usuarios del interior de la provincia, donde más cortes se padecen, podrán acercar sus presentaciones a las delegaciones o enviarlas por mail a enresptarta gal@entereguladorsalta.gov .ar, enresporan@enteregula dorsalta.gov.ar, enresprosario @entereguladorsalta.gov.ar o enrespmetan@enteregulador salta.gov.ar.

Impacto

Unas semanas atrás se conoció que la empresa Aguas del Norte pidió un incremento del 21,96% en las tarifas que pagan los usuarios.

Este porcentaje se suma al 18,42 por ciento que empezó a impactar en los bolsillos en noviembre del año pasado. Es decir que en cinco meses el incremento para los usuarios superaría el 40 por ciento.

Diversas instituciones y asociaciones se reunieron el miércoles con la defensora del Pueblo de la ciudad de Salta, Frida Fonseca, para unificar criterios y conformar una mesa de trabajo interinstitucional con vistas de la audiencia pública.

Participaron la Asociación Usuarios y Consumidores Unidos (UCU), el Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), la fundación Milagro en Movimiento y otras organizaciones de la sociedad civil.

"Entre los fundamentos que hemos analizado con las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos ciudadanos está primero el déficit en el servicio. Se piensa en hacer un incremento que es gravísimo para el bolsillo de la gente -hay subas de todos los servicios y los salarios no han subido en esa medida-, pero la calidad del servicio es pésima, totalmente deficitaria. Hay una desinversión en infraestructura que no es de hoy, sino de muchos años, que expresa que no ha habido prioridad para fortalecer una red de agua moderna, que cubriera las necesidades de la ciudad", manifestó ese día Fonseca.

La funcionaria también dijo que durante la reunión se pedirá conocer el plan de infraestructura que tiene previsto aplicar este año el Gobierno de la Provincia en materia de agua y que se hará un planteo de carácter operativo, vinculado al funcionamiento de la red.

Quienes deseen hacer consultas sobre la audiencia o el servicio también pueden comunicarse a la línea gratuita 0-800-

444-7400 o escribir por mail a institucionales@enteregula dorsalta.gov.ar.

Más quejas

Los reclamos de los vecinos por deficiencia, falta de agua y problemas de presión ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp) contra la empresa Aguas del Norte se duplicaron entre noviembre y diciembre.

La estadística pone en evidencia que el servicio ha llegado a una situación límite. Entre junio y diciembre se recibieron 1.505 reclamos. En octubre pasado solo se recibieron 138 quejas. En noviembre la cifra aumentó a 235, pero en el caluroso diciembre llegó a 580.