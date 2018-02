Macri dio libertad para votar la despenalización del aborto a los legisladores de Cambiemos

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en Olivos a los legisladores de la coalición Cambiemos para animarlos a debatir “a fondo” la despenalización del aborto y mostrar a la sociedad que en el oficialismo “conviven las dos posturas y se respeta al otro”.

El jefe de Estado reiteró ante los diputados y senadores su postura en torno a dar libertad de conciencia a los legisladores para que participen en el debate sobre el aborto, pero también reiteró que está “a favor de la vida”, detalló a Télam uno de los presentes en la reunión.

Macri y el casi centenar de legisladores del oficialismo se tomaron primero una foto grupal y, luego se reunieron para escuchar el breve mensaje del Presidente.

Además del tema casi excluyente del aborto en la agenda parlamentaria, Macri les pidió que el Congreso recupere el protagonismo en este año legislativo, que se incrementen las iniciativas y se den los debates con seriedad apostando al consenso.

"El kirchnerismo escondió bajo la alfombra el debate"

Luego de una reunión en la Quinta de Olivos, el jefe del bloque de la Cámara baja, Mario Negri, acuso esta noche al kirchnerismo de haber "escondido debajo de la alfombra" el debate en torno a la despenalización del aborto, en tanto que adelantó que ese interbloque no dará quorum en caso de que se pida el tratamiento especial de esa iniciativa el próximo 8 de marzo.

"Hasta ahora no hay ningún pedido de sesiones. Si hay pedido de sesión especial no vamos a dar quorum a eso. Pero vamos a profundizar el debate por el camino normal que corresponde, que son las comisiones", señaló Negri en conferencia de prensa al término de una reunión a puertas cerradas en la residencia presidencial.

"Nosotros no estamos corriendo contra el viento. Lo que hemos hecho fue sacar de abajo de la alfombra un debate de esta envergadura", insistió Negri tras el encuentro, del que participaron más de un centenar de diputados y senadores en ejercicio, además de funcionarios como el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario General de Presidencia, Fernando de Andreis; el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo; y el presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.