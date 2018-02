Menem: "En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción"

“Los fueros parlamentarios no me protegen y no quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera pero no me voy a valer de esos fueros para evitar esa investigación. En todos los gobiernos, salvo el mío, hubo corrupción”, señaló Menem.

Sobre el gobierno de Mauricio Macri, quien estuviera a cargo del Ejecutivo entre 1989 y 1999 fue pesimista: Por lo que uno ve, lee y estudia, evidentemente estamos en una situación no muy buena. Tenemos serios problemas que todavía no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la inflación”.

No obstante, el riojano fie más duro con Cristina Fernández de Kirchner cuyas presidencias calificó con un “uno”.

El senador nacional por La Rioja ratificó que la muerte de su hijo Calitos, ocurrida en marzo de 1995, fue un “asesinato”. “Yo hubiera preferido que me maten a mí y, sin embargo, en plena juventud matan a mi hijo. Fue muy doloroso, tremendamente doloroso”.

"No sé cuántos años más viviré pero hasta la tumba voy a seguir siendo peronista. ¿Cuántas veces mataron al peronismo? Muchas y sin embargo resurge de sus cenizas, como está ocurriendo ahora, y en las próximas elecciones el peronismo va a volver a triunfar", aseguró de cara a 2019.

Sobre el cerco de causas en su contra, se hizo el desentendido y prefirió minimizar su complicada situación judicial. "No tengo ninguna condena. Hay causas abiertas. Algunas se están cerrando. Otras falta un tiempo aún", dijo.

En realidad sí hay condenas en su contra, aunque aún no hayan quedado en firme. Uno de los casos es por el pago de sobresueldos a funcionarios públicos, dinero que se les daba en mano y que venía de la Secretaría de Inteligencia del Estado. La acusación formal es de peculado. Fue condenado a 4 años y medio de prisión.

La otra con sentencia es por contrabando agravado por la venta de armas a Croacia y Ecuador. Menem firmó decretos secretos y que decían que las armas iban a Venezuela y Paraná (que para ese entonces, no tenía ejército). Un tribunal oral lo condenó a 7 años de cárcel.

Ambos juicios se encuentran en instancia de revisión en la Cámara de Casación. La tercera causa es por encubrimiento en el atentado a la AMIA. Se lo acusa de haber desviado la atención de la "pista Siria".