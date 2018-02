Con “Despacito, Luis Fonsi hizo vibrar al Teatro Colón

Tres canciones pasaron antes de que su voz le hablase al público y saludara con un “Buenas noches, Teatro Colón”. A las 21, Luis Fonsi , totalmente vestido de negro, había llegado al centro del escenario para iniciar una presentación distinta. El hombre que detrás del éxito “Despacito” pasó por el prestigioso escenario lírico para sumar otro récord: una sala llena con fanáticos a todo ritmo.

Parte del Festival Únicos, que incluyó en su programación artistas de todos los géneros, con las previsibles polémicas sobre el uso del Colón para tales fines, y con la orquesta sinfónica a cargo de Edgar Ferrer y Serdar Geldymuradov como concertino, el show del puertorriqueño significó una gala diferente. A pesar de lo imponente del marco y de la carga simbólica del teatro, Fonsi se mostró cómodo: otro concierto con seguidores devotos, en su mayoría mujeres.

Después del arranque con el hit Corazón en la maleta, seguido por Imagíname sin ti y Nada es para siempre, Fonsi habló por primera vez con el público. El músico expresó la emoción que sentía por estar arriba del prestigioso escenario, pidió un aplauso para los músicos argentinos y reconoció que esta vez sus canciones estaban “vestidas con arreglos distintos” a los que se encuentra acostumbrado. Y se animó a pedir un poco de “desorden: “A moverse y cantar. Pasémosla bien”.

El concierto continuó con una serie de sus canciones más conocidas. En total sonaron once temas (más los bises), un recorrido que él mismo llamó “viaje”. No faltaron Gritar, Aquí estoy yo y el megaéxito romántico No me doy por vencido, un tema que nació como una balada y se ha convertido en un himno de esperanza.

Con “Despacito”

Llegado el momento de “Despacito” se develó un misterio: cómo se escucharía una cruza de balada romántica y reggeaton en el Teatro Colón. Sonó bien y fue coreada por las casi 2600 personas presentes; era esa la postal esperada. De pie, con los brazos en alto, con palmas o con celulares en mano para no perderse ninguna foto, todo se desarrolló con absoluta prolijidad, en el marco de un encuentro de celebración que supo ser íntimo.

Tras el megahit y el pedido de bises, Fonsi le solicitó al público que eligiera el siguiente tema. La canción seleccionada fue “Se supone”, que a falta de arreglo para orquesta el artista interpretó con absoluta solvencia a capella. Para cerrar, el músico se despidió haciendo sonar una vez más “espacito”