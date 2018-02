Las Spice Girls, invitadas a la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle

Cuando a la ex Spice Girl Mel B le preguntaron si conocía a alguien que hubiese sido invitado a la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle hizo un leve gesto que generó un gran revuelo en el programa de la televisión estadounidense The Real. “Sí”, dijo, “las cinco Spices estamos invitadas. ¿Por qué soy tan sincera?”. Las conductoras del programa no pudieron disimular su emoción: “las Spice Girls actuarán en la boda del príncipe de Inglaterra”, concluyeron. De confirmarse, sería uno de los pocos detalles que se conocen de la boda del año, que se celebrará en la capilla del palacio de Windsor, el próximo 19 de mayo.

Meghan Markle ha reconocido varias veces que es una fan de las cinco componentes del grupo: Mel B, Mel C, Emma Bunton, Geri Halliwell y Victoria Beckham. A su prometido, también le gustaban las chicas picantes: en 1997 acudió a un concierto y no pudo evitar hacerse una foto con ellas después de la actuación.

Las Spice Girls nacieron en 1994 convirtiéndose en todo un fenómeno. Estuvieron juntas hasta el año 2000 y vendieron alrededor de 145 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en el grupo femenino con mayores ventas en la historia. Tras unos años de silencio, en 2007 las chicas se juntaron de nuevo e hicieron una gira. Igual que en 2012, que se reunieron para tocar en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres. Hace dos años celebraron el 20 aniversario de Wannabe, su primer single, y el año pasado se reunieron alimentando los rumores de reencuentro.

“Lo hemos pasado genial poniéndonos al día y recordando el maravilloso tiempo que pasamos juntas. Nos deja impactadas el interés global que siguen despertando las Spice Girls”, dijeron tras su reencuentro. “Parece el momento perfecto para explorar nuevas e increíbles oportunidades juntas”, añadieron las cinco artistas sin confirmar ni desmentir la posibilidad de una nueva gira o nuevos trabajos. Tampoco han confirmado si tocarán o no en la boda de Enrique y Meghan, pero, en palabras de Mel B, sí que han sido invitadas.