El 90% de los lectores está de acuerdo con que se cobre un seguro de atención médica a los extranjeros

Después de que Jujuy resolviera cobrar la atención de salud a los extranjeros hasta que haya acuerdos de reciprocidad, se vivieron todo tipo de debates en medios de comunicación y en redes sociales. La medida fue adoptada especialmente hacia Bolivia, país cuyos ciudadanos reciben atención gratuita en Argentina sin ser ese el caso de los argentinos cuando viajan al país vecino. Y, aunque la situación podría revertirse dado que autoridades de Bolivia hoy aseguraron que trabajarán en un programa de reciprocidad, el debate quedó abierto y las opiniones son más a favor del cobro que de lo contrario.

En el caso de los lectores de El Tribuno, en una encuesta que estuvo en línea desde ayer, una inmensa mayoría se mostró proclive a que haya un cobro por la atención médica. De esa manera, se puede sostener que fue una importante cantidad de salteños -procedencia de la gran mayoría de lectores de este portal- los que se mostraron a favor de este punto. Exactamente, cuando ya habían votado 3508 personas, el 89,97% (3156 lectores) respondió que "sí" a la pregunta "¿Estás de acuerdo con un cobro adicional a extranjeros que se atienden en hospitales públicos del país?". En cambio, 354 personas (el 10,09%), respondieron que "No".

Al mismo tiempo, la discusión en las redes sociales de El Tribuno también fueron protagonistas a la hora de la discusión con comentarios a las noticias que enriquecieron el debate si bien también, lamentablemente, proliferaron mensajes de tono xenófobo.

Algunos comentarios que se vieron en Facebook:

Lucia Copa: "Que paguen un bono para atenderse. Yo tengo obra social, soy jubilada y tengo que comprar los bonos que me salen 50 pesos cada uno cada vez que me atiende un médico. Si necesito atenderme con otro profesional otro bono de 50 pesos . No estaría nada mal que le cobren un bono cada vez que se atiendan para colaborar con el hospital".

Ester Cejas: "Con el tema del combustible no se cumplió en absoluto. La promesa era que iban a cobrar a los argentinos el mismo precio que a bolivianos y en realidad cobran el doble y el triple SI ES QUE TE VENDEN"

Graciela Mabel Díaz: "Siempre hay soluciones, siempre hay que mantener la paz y la unidad.Existe un solo planeta"

María Del Carmen Rodríguez: "Yo fui a Brasil con mi nena de un año. Casi se muere y no me atendieron. La atención que hay en Argentina es incomparable. Debemos hacer respetar lo que tenemos como argentinos sin dejar en casos muy especiales de ayudar".

César Gustavo García: "Pasa también en Chile. No se puede recorrer transitoriamente las rutas chilenas sin seguros médicos. Si te accidentas no salís del país hasta pagar peso sobre peso. En buena hora que se corrija esta situación de inequidad con los países "hermanos"".

Noe López: "Si el extranjero proviene de un país en donde no es gratuita la atención, se le cobra y en caso de que sí sea gratuito, no se le cobra"