"Hay que diferenciar a los residentes de los que vienen a atenderse y se van"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, remarcó hoy que "hay que diferenciar a los extranjeros que residen en la Argentina de los que vienen a atenderse a los hospitales para después volver a su país" y se mostró a favor de alcanzar acuerdos con países vecinos "en donde por lo menos haya reciprocidad" de atención médica para argentinos.

"Hay que hacer una diferencia. Nosotros somos un país que se hizo grande con la inmigración y en nuestra Constitución está claramente estipulado que tenemos que ser abiertos a todos aquellos inmigrantes que quieran venir a vivir, a trabajar y a producir a la Argentina. Pero claramente tenemos que diferenciarlos de los que quieren venir a utilizar nuestros servicios públicos sin haber contribuido con los impuestos", explicó Frigerio ante la posibilidad de cobrar la atención médica a los extranjeros que visiten el país.

En ese sentido, pidió alcanzar acuerdos con países vecinos "en donde por lo menos haya reciprocidad y cuando un argentino esté de visita en un país limítrofe pueda también recibir la misma atención que se le brinda a los visitantes de los países hermanos".

"Me parece que eso es elemental. Pero hasta ahora no pudimos avanzar demasiado en estos acuerdos", sintetizó.

Consultado acerca de la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri lleve una propuesta de reciprocidad a la reunión de abril con el presidente de Bolivia, Evo Morales, el ministro del Interior afirmó: "Tenemos que seguir conversando con todos los países de la región para que haya equidad y justicia y para que esta política de brazos abiertos que tiene la Argentina sea compartida por los demás Estados".

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, afirmó este miércoles que sistema sanitario argentino no es gratuito, sino que "alguien lo paga", y remarcó que en Jujuy "entre el 7 y el 10 por ciento del total de prestaciones son a inmigrantes".

"La Argentina ha sido un país con una enorme tradición en salud pública y eso es parte de nuestra más sana tradición. Pero la realidad también es que la salud no es gratuita, alguien la paga. Si la cuenta no la paga el usuario, que así debe ser porque la población no debe pagar de su bolsillo, alguien paga. Es fundamental que empecemos a transparentar eso", indicó el funcionario en declaraciones radiales.

En este sentido, aseguró que "hay que empezar a debatir cómo se financia la salud pública" en la Argentina y añadió que "hay que ampliar la cobertura de salud, reducir las inequidades".

"Es inadmisible que en la Argentina entre provincias ricas y pobres exista el doble de mortalidad infantil, por ejemplo. Es inadmisible que el lugar donde se ha nacido o toca vivir sea el principal determinante de los resultados sanitarios", comentó.