Los perros callejeros del centro continúan generando polémica

El centro de Salta tiene una problemática irresuelta que gira en torno de los perros callejeros. A la realidad se la puede ver por capas. Si uno presta atención, en todas las calles del microcentro salteño hay indicios de una gran cantidad de animales que viven en las veredas.

Estos detalles están dispuestos por gente solidaria que atiende a esos perritos sin dueños, que los curan y les dan un mimo cuando se puede. En ese grupo solidario está Gioconda García, quien les brinda asistencia en sus dos locales comerciales.

Con la nostalgia y "con el sol a cuestas", llegan los animalitos hasta donde está Gioconda y reciben una porción de alimento balanceado y agua.

En el local de peatonal Florida llegan al menos 12 animales y en el de Alvarado unos 10 perros se acercan a comer todos los días. "Es un gran presupuesto darles comida diariamente, pero lo mismo yo saco de mi bolsillo para los gastos. Debo decir que recibo la ayuda de varias personas y de la Fundación San Roque que me ayuda con la parte de salud. Estos perritos están vacunados, bien alimentados y muchos castrados. Pero eso no alcanza, estos animalitos deben ser adoptados por la gente", dijo Gioconda.

Es entones cuando entran en juego las capas de las miradas. Debemos visibilizarlos primero. Botes de helado de 3 kilos con agua en los flamantes pilares de las peatonales, unos recipientes con la firma de la Técnica Joaquín Castellanos, cartones en las vidrieras, platos para alimentos. Si uno se concentra en los rastros, encontrará a los perritos.

Enojo

Pero no todo es solidaridad, también los animales sueltos provocan malestar y es sobre todo con los comerciantes que con todas sus razones se quejan por las suciedades que dejan los canes.

Muchos frentistas se quejaron ante Gioconda con justa razón y ella lo reconoce.

Peleas, heces y otras consideraciones reclaman estos comerciantes que pagan fortunas por tener sus comercios en pleno centro de la ciudad.

"Yo tengo en consideración lo que dicen mis vecinos comerciantes, porque también es un daño que se termina haciendo. Esta tarea de velar por el espacio público es responsabilidad del Estado. Pero bueno, yo no puedo ver en el abandono a ningún ser vivo y es por eso que desde hace 5 años que vengo promoviendo algún bienestar para estos animales", dijo.

Soluciones

"Yo he hablado con la gente de la Municipalidad de Salta y no hubo hasta ahora una reunión para informarnos qué estamos haciendo cada uno por esta problemática. Yo lamento eso, y le pido al señor intendente que nos brinde una posibilidad de reunirnos y tratar el tema. Nosotros sabemos que es parte de su política, y por eso queremos participar", dijo la comerciante.

Por ahora, la única solución -difícil pero accesible- es la adopción. Los animales están casi todo vacunados y bien alimentados. Solo es cuestión de acercar a los nuevos dueños y las mascotas. Cada uno tiene el nombre de quien le dé de comer, no son malos.

Pero lo que se debe hacer primero, y es reiterativo, es visibilizarlos.

Cuando vaya al centro use un filtro y verá que hay muchos animales necesitando un hogar, un mimo, alguien que los atienda.

Ferry dijo que el refugio está al borde del colapso

Ante los dichos de Gioconda García, El Tribuno consultó al flamante subsecretario de Bienestar Animal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, David Ferry, por las acciones y las posibles soluciones que se están realizando para la erradicación de animales sueltos en el centro.

“Nosotros sí tenemos conocimiento de las acciones de la señora García, una fundación y de un grupo de personas que están asistiendo a un grupo de animales en condición de calle. El tema es que nosotros tenemos el Refugio para Mascotas casi al borde del colapso. Entonces, no podemos traer esos perros y mezclarlos con los otros de un día para el otro porque hay un proceso que hay que seguir. Si los traemos se promueven las riñas y las peleas entre ellos”, dijo Ferry.

El funcionario argumentó que los perros callejeros que están en el centro de la ciudad están casi todos vacunados, castrados, censados y no presentan un peligro para los vecinos. Dijo que ahora esperan los resultados del censo que realizarán a mediados de este año.

“Son perros territorialistas que no dejan entrar a más animales al centro. Si alguno de ellos tiene problemas y peleas los sacamos y vemos cómo hacemos en el refugio. Pero, reitero, primero tenemos que buscarles adoptantes a los que están en el predio y luego podrán ingresar los del centro”, confirmó el veterinario, e informó que último censo se realizó a mediados de 2017, arrojando la existencia de 60 perros que están distribuidos en plaza 9 de Julio, plaza Güemes, Belgrano, Monumento a Güemes y las dos peatonales.

“Yo no tengo problemas que nos sentemos con este grupo de gente a charlar sobre posibles soluciones para atender a estos animalitos. Sabemos que el camino es la adopción responsable de mascotas, pero para eso tenemos que trabajar en mostrar que estos animales callejeros están en buenas condiciones sanitarias, porque se trabaja en ellos todo el año”, concluyó Ferry.