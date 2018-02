Denuncian que nadie se hizo cargo de un accidente en el camping de la ADP

Tras el accidente que sufrió su hijo en la pileta del camping de la Asociación Docente Provincial (ADP), en Cerrillos, una pareja exige que el gremio o el coseguro se hagan cargo de lo sucedido. El padre del niño, Sebastián Pintos, aseguró que espera desde hace casi un mes que estas instituciones cumplan con su promesa de darle una solución. Además, exige que mejoren las condiciones del predio. Desde el gremio informaron a El Tribuno que les dieron todas las soluciones y que el coseguro cumplió con la cobertura.

Según explicó Pintos en la denuncia policial que radicó en la comisaría 13, el 9 de enero por la tarde su hijo, de 2 años y 8 meses, estaba en la pileta para niños pequeños y en un momento metió el pie en un desagote, que está ubicado en el centro de la piscina y no tenía la rejilla de seguridad.

Contó a El Tribuno que, ante el dolor que manifestaba el niño y como no recibió ayuda de los trabajadores del camping, llamó al 911, que lo puso en contacto con el hospital de Cerrillos. Una ambulancia fue a buscarlos y los trasladó a ese centro sanitario. Allí hicieron placas del pie, diagnosticaron una fractura y le recomendaron que fuera al Hospital Público Materno Infantil (HPMI).

Pintos dijo que, al volver al camping le reprocharon que hubiera llamado para pedir ayuda y que hubiera ido al hospital y le dijeron que la solución se la iban a dar ellos. Le indicaron que fuera al consultorio de ADP en Salta capital, porque allí lo asistirían de forma inmediata. Sin embargo, relató que, tras sacar turno, debieron esperar más de una hora y que el médico les dijo que solo atendía adultos. Igual revisó las placas y dijo que no era nada grave, que hiciera reposo dos o tres días y que se curaría solo porque era un niño. Les recomendó que, a lo sumo, usara una bota ortopédica.

Para quedarse tranquilos, los padres fueron al Materno Infantil y allí los médicos enyesaron el pie del niño en cuestión de minutos.

Sobre las denuncias

Tras el episodio que vivió Pintos con su hijo, el abogado le recomendó que escribiera una carta con el relato de los hechos y que la presentara en ADP.

"En ADP apareció el productor de seguros, me dijo que hiciera la denuncia al día siguiente y que el seguro me cubriría todo. La tesorera y una abogada vinieron a ADP y les entregué los papeles con fotos y todo redactado tal cual había sucedido. Me hicieron firmar y me dijeron que me iban a dar soluciones y que hiciera la denuncia en el seguro", señaló Pintos.

"Mi abogado presentó todo en el seguro y ahora el seguro dice que ADP dijo que esa pileta estaba clausurada y que fue una responsabilidad mía que el chico se hubiera accidentado, que ellos no se hacen responsables por nada", afirmó.

Pintos aseguró que la pileta tenía las puertas abiertas y que los guardavidas dijeron que los nenes podían meterse, a pesar de que el agua estaba sucia. "Hasta hoy la tesorera de ADP no se comunicó conmigo siguiera para preguntar por el estado del chico. Hace más de 20 días lo tenemos con yeso y yo me hago cargo de todo. Queremos que alguien se haga responsable: el seguro o el gremio".

Pintos también criticó el estado general del camping. "Me cobraron 160 pesos y las instalaciones están pésimas. Los juegos de los chicos están destruidos, la zona de la parrilla tiene cables sueltos que pasan por el suelo y los baños no están en condiciones", describió. Contó además que los guardavidas no vigilaban, sino que jugaban a las cartas en el buffet.

"Queremos que el lugar tenga las mínimas condiciones de uso para que no vuelva a ocurrir un accidente, porque a mi hijo le salió barata pero a otros chicos les puede salir mucho peor", dijo el hombre, que es bombero voluntario y conoce sobre prevención.

La respuesta de ADP

El Tribuno se comunicó con ADP para que desde el gremio de docentes dieran su versión sobre los hechos. Desde la organización aseguraron que "lo llamaron (a Pintos) un montón de veces, que el coseguro se hizo cargo, que el camping tiene seguro y que supuestamente el chico no está fracturado".

"Les dieron todas las soluciones y el coseguro que tiene el gremio en el camping se hizo cargo de todo. Lo llamaron un montón de veces, tienen los comprobantes de todas las llamadas perdidas que el hombre nunca contestó", respondie ron.