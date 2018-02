Gallardo: “No me caso con ningún jugador”

El técnico de River, Marcelo Gallardo, aseguró hoy que todavía no definió el equipo para enfrentar el domingo a Lanús y que aunque confía mucho en Ignacio Fernández, quien podría ser reemplazado por Camilo Mayada de entrada, aclaró que no tiene preferencias especiales con ningún jugador.

“Confío mucho en Nacho Fernández, pero me gusta que haya una competencia interna continua y yo no me caso con nadie. Mañana terminaré de definir al equipo.Tomo las decisiones en base a lo que veo y a lo que creo”, señaló Gallardo en conferencia de prensa.

El Muñeco probó al uruguayo Mayada por Fernández en las prácticas futbolísticas de ayer y hoy, aunque no aclaró cuál de los dos será titular.

“Hice algunas evaluaciones, probé algunas alternativas, después tomo decisiones en base a lo que veo, he hecho algunas modificaciones pero no quiere decir nada, son sólo pruebas”, se atajó.

“Evalúo la posibilidad de hacer cambios. Puntualmente con el tema de Nacho considero que es valioso para nosotros, desde el aporte futbolístico. En estos partidos que viene jugando no ha mostrado su mejor nivel pero eso no va a modificar mi pensamiento”, expresó sobre el ex Gimnasia La Plata.

También aclaró sobre Jonatan Maidana, quien no es titular pero Gallardo quiso retener para que no se fuera al Toluca de México, que “hoy no juega porque está Martínez Quarta. No le toca arrancar el año como titular pero lo considero importante dentro de nuestro grupo de jugadores y puede volver en cualquier momento”.

Con respecto a que Enzo Pérez y Fernández jueguen juntos, Gallardo consideró que “son dos jugadores inteligentes que pueden convivir con naturalidad, son dos buenos futbolistas. Confío en que va a aparecer el potencial de cada uno de ellos. Pero también saben que si están bajos los reemplaza otro compañero”.

Esta mañana, Jorge Sampaoli -técnico de la Selección argentina- presenció la práctica de River en Ezeiza y después charló con Gallardo. Consultado por esa charla, el DT del millo contó que “fue una charla futbolera que estaba prevista. Lo pudimos resguardar bien porque no se mojó. Hablamos un poquito de fútbol y nada más”.