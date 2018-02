La madre del joven abatido por Chocobar fue convocada por el secretario de Derechos Humanos

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, convocó hoy a una reunión para el próximo miércoles 21 a Ivonne Kukoc, la madre del joven abatido por el policía salteño Luis Chocobar, aunque la mujer condicionó su asistencia a la participación del presidente Mauricio Macri.

Tras participar de una audiencia en el marco de la causa que investiga la muerte de Juan Pablo Kukoc, la mujer recibió un llamado de parte de integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural para un encuentro con Avruj y el director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Matías Garrido, el 21 de febrero a las 11:00.

Sin embargo, Ivonne Kukoc puso en duda su asistencia, ya que remarcó que previamente había realizado un pedido para una audiencia con el jefe de Estado.

"No creo presentarme, porque el pedido era hacia el presidente Macri. Llevé una carta (a la Casa Rosada). En ningún momento él se reunió con la parte que más sufrió, que más fue afectada. Me acerqué porque quiero preguntarle por qué felicitó a una persona que mató a otra persona. Quiero pedirle que no se meta, que tiene mucho poder, pero estamos hablando del poder de la Justicia, que deje que sea todo claro y transparente, porque hay muchos videos contundentes", remarcó la mujer.

En una conferencia de prensa en el espacio Casa Tasso, en el barrio porteño de La Boca, Kukoc se quejó de que el caso de su hijo de 18 años fue "una pena de muerte sin juicio".

"A ellos no les importa el policía ni mi familia, a ellos les interesa otra cosa, acreditar lo que es el gatillo fácil, permitir que cuando se equivoque un chico sea matado por la Policía, no permitir que sean juzgados. Mi hijo fue juzgado por el propio policía", agregó.

Asimismo, la madre del joven fallecido tras asaltar y apuñalar a un turista estadounidense en La Boca denunció que en las últimas semanas recibió "muchísimas amenazas" a través de las redes sociales.

"Como lo están haciendo político, (las amenazas) vienen de ese lado. Son todas de (perfiles de) Facebook truchos. Quieren callarme la boca, que no siga con esto, pero yo voy a seguir hasta que el asesino esté preso", precisó.

Kukok fue citada al encuentro con Avruj y Garrido luego de que el efectivo de seguridad Luis Chocobar fuera recibido y respaldado en la Casa Rosada por el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de su actuación tras el ataque a puñaladas del joven de 18 años al turista estadounidense Joseph Wolek, quien estuvo internado 20 días en el Hospital Argerich.

"Quiero pedir justicia por la muerte de mi hijo (Juan Pablo).

Va a ser un juicio transparente. Quiero creer en la Justicia. No quiero que aprieten al juez (Enrique Gustavo Velázquez), como se metió el Presidente, que tiene el poder, pero que deje que la Justicia trabaje", finalizó Ivonne Kukoc.