Bellone, sincero: “Somos todos culpables: jugadores, técnico y dirigentes”

Juventud quedó a las puertas de un nuevo fracaso tras el empate sin goles con San Jorge en Tucumán. Ahora depende de un milagro: debe ganar sus dos partidos y el expreso verde perder los dos juegos que le quedan para pasar de ronda.

Agustín Bellone, uno de los futbolistas con más regularidad en el plantel, se refirió al cúmulo de sensaciones que embarga al plantel antoniano al quedar en el umbral de otra frustración y a la delicada situación económica, en diálogo con El Tribuno.

“Una lástima lo que estamos viviendo, porque tratamos de hacer las cosas bien. Mientras haya chances matemáticas nos aferraremos a la esperanza. Sabemos que las cosas se pusieron complicadas, ni nos imaginábamos esto. El club siempre aspira a estar arriba, pero no se nos dio en lo deportivo por varias circunstancias. Arrancamos el año mejorando, jugando mejor, pero cada error lo pagamos muy caro. No sé si se fracasó, eso lo dirá la dirigencia, el hincha. Estamos muy amargados porque dimos todo”, expresó el lateral del santo, para posteriormente añadir: “Tuvimos fallas en lo grupal, no estuvimos finos arriba, hubo errores individuales y eso también te marca. Ahora nos queda dar el máximo y esperar”.

En cuanto a la dura realidad que embarga a los futbolistas, el tema de la deuda económica, dijo: “Influye muchísimo en el ánimo de todos. Necesitamos cobrar porque vivimos de esto y tenemos una familia detrás que depende de nosotros. Hay una deuda muy grande, pero tratamos de aislarnos cuando salimos a la cancha porque sabemos que a la entrega no la podemos negociar. En la semana sí sufrimos, cuando llegamos a la casa y tenemos que poner la cara ante la familia porque hay cuentas por pagar”, graficó sin tapujos el jugador, para luego ampliar: “No hablamos con la dirigencia, solo sabemos por los periodistas que entraba un cheque y sería para saldar la deuda”.

Bellone consideró además: “Somos todos responsables: jugadores, DT, dirigencia. No es el mejor momento de las tres partes. Tenemos mucha responsabilidad, nos hacemos cargo de eso, somos un grupo autocrítico. Tenemos un plantel muy corto, jugamos Copa Argentina y el desgaste también se sintió, pero no es excusa. El calendario del torneo es complicado en todo sentido, porque si quedamos afuera serán tres meses sin jugar, sin trabajo, sin un ingreso”.

Por último, se refirió al hincha: “La gente de Juventud siempre apoya, estamos en un momento del país en el que cuesta pagar un entrada y que nos acompañen se valora. El hincha siempre se manifestará y nosotros estamos en deuda con ellos. Bien o mal, que sepan que dejaremos todo en estos dos partidos y nos brindaremos al máximo”, cerró.



Por el honor en Corrientes

Aferrándose a su remota chance de poder meterse en un play-off, Juventud deberá jugar por el honor y llevarse un resultado decoroso de Corrientes, cuando enfrente el domingo al ascendente Mandiyú, que desbancó al equipo de Módica del segundo lugar tras su victoria ante Guaraní. El DT antoniano deberá suplantar a uno de los jugadores con más regularidad en el equipo, Gonzalo Menéndez, que vio la roja en Tucumán.

Libertad de Sunchales también se despidió

Libertad de Sunchales se suma a Unión Aconquija, Gutiérrez de Mendoza y Guaraní Antonio Franco entre los equipos que perdieron la categoría y jugarán a partir del 2019 el torneo Federal Regional Amateur. Aún restan definirse cuatro plazas de descenso entre once equipos que aún no lograron la salvación definitiva, entre ellos, Mandiyú (próximo rival del santo) y Sportivo Patria de Formosa, ambos compañeros de reválida de Juventud en la Zona D.