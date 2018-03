Las advertencias más serias que lanzó antes de morir

El científico no tuvo reparos en alertar a la población cuando sentía que algunos avances de la tecnología podían poner en problemas a la Humanidad.

Como una de las voces más respetadas del universo científico, cada vez que Stephen Hawking lanzaba una advertencia sobre el futuro de la Tierra, su voz resonaba en el mundo. En ocasiones, las repercusiones han sido más mediáticas que en el plano de los hechos, pero sí logró despertar la conciencia de la gente en algunos aspectos.

Calentamiento global

"Estamos cerca del punto en el que el calentamiento global se vuelva irreversible", advirtió el físico británico en julio pasado.

En entrevista para la BBC, fustigó la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, indicando que la decisión "podría empujar a la Tierra al abismo, para convertirse en algo como Venus, con temperaturas de más de 250 grados y lluvias de ácido sulfúrico".

El investigador de 76 años definió al cambio climático como "la amenaza más grande" que enfrenta la humanidad, por lo que urgió a tomar medidas inmediatas. "Al negar las evidencias y salir del Acuerdo de París, Trump causará inevitablemente daños ambientales a nuestro bello planeta, poniendo en riesgo el mundo natural, para nosotros y nuestros hijos", lamentó.

El riesgo de la inteligencia artificial

"Pueden ser lo mejor o lo peor que le suceda a la raza humana". Así se manifestó Hawking sobre el reciente desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, uno de los temas que más causa polémica en la investigación tecnológica.

El científico apareció de manera sorpresiva a través de un video la Web Summit, celebrada en noviembre pasado en Lisboa.

"Las computadoras pueden, en teoría, emular la inteligencia humana e incluso excederla", advirtió el cosmólogo, subrayando que nuestra capacidad intelectual es limitada. "La creación exitosa de una IA efectiva podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización. O el peor. Simplemente no lo sabemos. Por lo tanto, no podemos saber si seremos infinitamente asistidos por la IA, o si seremos ignorados y marginados, o posiblemente destruidos por ella".

Hawking pidió una fuerte preparación para enfrentar los riesgos potenciales y evitarlos. La IA "podría ser el peor evento en la historia de nuestra civilización. Trae peligros, como armas autónomas poderosas, o nuevas formas para que unos pocos opriman a los muchos. Podría traer graves distorsiones a nuestra economía", agregó.

Aún así, señaló que hay optimismo en poder usar los avances para mejorar el bienestar. "Creo que peude funcionar en armonía con nosotros. Simplemente necesitamos ser conscientes de los peligros, identificarlos, aplicar la mejor actuación posible y prepararnos para sus consecuencias con bastante antelación", apuntó.

La vida extraterrestre

El científico está en contra de intentar contactar a civilizaciones alienígenas y ha explicado este punto con un ejemplo muy claro. "Si los extraterrestres nos visitan, el resultado podría ser como cuando Colón llegó a América, lo cual no resultó bien para los nativos americanos", señaló.

Pese a ser uno de los temas que más lo apasionan, la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra podría poner en riesgo a la Humanidad, según su perspectiva.

Si se llega a contactar con una civilización mucho más avanzada, podría ver a los habitantes de la Tierra como una raza inferior, lista para ser conquistada. "De ser así, serán mucho más poderosos y no nos verán como algo más valioso que una bacteria", advirtió.