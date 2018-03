Eliseo Morales: “Quiero hacer bien las cosas en la gira para jugar el Mundial”

Un día antes de cumplir 20 años, Eliseo Morales fue titular ante Banco Rugby, en el debut del Torneo del Interior B, donde Universitario, su club, ganó 35 a 0 en El Huaico. Tras finalizar el encuentro, el técnico Oscar Bazán citó a sus jugadores y tras la charla sobre el encuentro que acababan de ganar dio la gran noticia: “Eliseo fue citado a la gira de Los Pumitas en Francia”.

El medioscrum de la U esperaba con ansias esa citación y ahora no solo se pondrá la camiseta del seleccionado nacional, sino que además conocerá Europa dos meses y medio antes del Mundial juvenil, su gran objetivo.

Hoy Morales viajará a Buenos Aires y el domingo emprenderá el camino rumbo al Viejo Continente, no solo como jugador de Universitario, sino que además será el único rugbista salteño en la delegación.

Antes de dejar su Salta natal, el medioscrum de los verdes hizo un repaso de su crecimiento deportivo y contó a El Tribuno cómo vivió el momento en que se enteró de la citación. Además, no dejó de lado el Torneo del Interior B, pese a que estará ausente en las próximas tres fechas.

¿Cuándo te enteraste de la citación a Los Pumitas?

Hasta el sábado no sabía nada y estaba muy ansioso por saber si quedaba en la lista, porque ya había integrado la concentración nacional.

Después del partido ante Banco Rugby se acercó nuestro entrenador y dio la noticia delante de todos. Al no haber sabido nada, fue una gran sorpresa.

¿Creés que no te lo comunicó antes para que te concentrés en el debut del Torneo del Interior B?

Seguramente fue eso, porque le avisaron antes del partido a Oscar Bazán (el técnico). Igual me parece muy bien lo que hizo, porque haber recibido la noticia delante de todos los chicos fue muy importante para mí. Mis compañeros me apoyan mucho, así que estoy feliz.

Ahora te tocó a vos y hace unos meses a Diego Fortuny en Argentina XV, ¿pensás que, más allá del talento de cada uno, es una casualidad o Universitario tuvo mucho que ver en el crecimiento de cada uno?

No creo que sea casualidad. Trabajamos hace mucho en el sistema y cada día nos esforzamos un montón para mejorar. Le pasó a Diego con Argentina XV y ahora me toca a mí junto a Los Pumitas, en Europa.

¿Viajaste alguna vez tan lejos?

No, es la primera vez que voy a ir a Europa y especialmente a Francia, un país tan ligado al rugby. Estoy ansioso por conocer las canchas de todos los equipos.

¿Te gustaría que esta gira sea una ventana para que se fijen en vos equipos de afuera?

La verdad que ahora estoy pensando en el Mundial, quiero hacer bien las cosas en la gira para jugar el campeonato del mundo, que arranca el 30 de mayo y no falta tanto tiempo.

Antes de jugar para Argentina XV, Fortuny fue parte de Los Pumitas en el Mundial de 2011, ¿te dio algún consejo?

En este tiempo no tuve mucho contacto con Diego, pero cuando estaba en el club me transmitía energía positiva.

¿Qué significa representar a Universitario y a toda la provincia?

Para mí es muy importante representar a mi provincia y por supuesto a mi club. Mi familia está muy contenta y sabe todo el esfuerzo que hice.

Da la sensación de que pasó poco tiempo entre tu debut en primera y este gran salto que diste, ¿lo pensás así?

Fue muy de repente. Debuté con 18 años, pero siempre estuve tranquilo, aunque sabiendo que tenía que mejorar. Ahora se me está dando y solo me queda disfrutar.

Más allá de la gira con Los Pumitas, ¿vas a seguir a la U en el Torneo del Interior B?

Sí, me pierdo tres partidos, pero sé que el equipo está bien, trabaja un montón en la semana y veo bien a mis compañeros. Apuntamos a ganar el campeonato y a mejorar como grupo.