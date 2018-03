No les entregan las donaciones a los inundados

Las comunidades aborígenes de Embarcación están desesperadas por las necesidades que atraviesan, luego de que las inundaciones dejaran a estas familias sin lo poco que tenían y con las manos atadas. Las donaciones de todo el país que llegaron a esta zona fueron repartidas parcialmente desde que descubrieron que el edil infiel de Cambiemos, Mauricio Makar, tenía donaciones para los inundados desviadas en un galpón privado. Fue un verdadero escándalo nacional en febrero, de los varios que flotaron con el agua creciente del río, en un norte ardiendo en horas aciagas para los más pobres de Salta. Sin embargo, no terminó ahí esta cadena de irregularidades, ya que desde entonces los damnificados no han recibido las donaciones confiscadas por la Justicia, y en Dragones los caciques claman por ayuda para sus comunidades hundidas en el hambre y la desolación. Hugo Héctor José, cacique de la comunidad El Carpintero, le informó a El Tribuno: "Estamos reunidos en la delegación municipal porque llegaron las donaciones para los inundados y la delegada Ramona Cuéllar no quiere entregarnos porque dice que está en la Justicia la determinación de darnos lo que le quitaron a Makar. Pero nosotros sabemos, porque hemos visto, que les entregaron donaciones a los criollos y a familiares de trabajadores de la delegación municipal, gente que tiene camioneta, que no necesita como nosotros los wichis".

Agregó: "Los caciques de Media Luna, El Carpintero, Las Llanas, Pozo Hondo, Las Moras y La Fortuna, que estamos dentro del municipio de Embarcación, no hemos recibido nada de las donaciones para nuestras comunidades. Por eso se le pido al intendente de Embarcación que intervenga la delegación de Dragones y que cambie a la delegada por mal desempeño, no sabe trabajar".

Sobre la situación del agua en la zona, José dijo: "Los caminos están con agua, no se puede acceder a algunos parajes. Necesitamos comida, pañales, hay mucha hambre, más con lo que les quitó Macri a los pensionados no graciables, hay mucha necesidad. Les bajaron de 7 mil a 3 mil y todo sube mucho de precio. No se puede comprar nada, un kilo de papas acá en Dragones cuesta 20 pesos y las familia son numerosas, con muchos chicos que tienen hambre".

Hugo José aclaró: "Nos estamos manifestando pacíficamente en la delegación porque la mercadería está guardada en el complejo municipal y nosotros afuera con hambre y necesidades, sufriendo como siempre, por eso queremos que venga la ministra Edith Cruz a caminar nuestro terreno y ver cómo vivimos con hambre, humedad y bichos".

El cacique pidió: "Los caminos están llenos de agua, solicitamos tubos para hacer un desage por las alcantarillas del ferrocarril Belgrano y un puente para que las maestras y las personas que vienen puedan llegar a la comunidad. Hay gente con problemas de salud y ni los agentes ni las ambulancias pueden pasar al Carpintero".