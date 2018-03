La U volvió a ganar y el Jockey no pudo afuera

Ayer se disputó la segunda fecha de los torneos nacionales de rugby y hubo resultados dispares para los dos representantes de Salta, ya que Universitario venció sin inconvenientes a Comercial de Mar del Plata, 66 a 12, en El Huaico (por el Torneo del Interior B), mientras que el Jockey perdió con Los Tordos en Mendoza, 47 a 25, en el Nacional de Clubes B.

Los verdes volvieron a hacerse fuerte de locales, esta vez sin Eliseo Morales, quien hoy viaja a Francia integrando el plantel de Los Pumitas, y hasta se llevaron punto bonus por la abultada diferencia ante los marplatenses, tal como había ocurrido vs. Banco Rugby de Mendoza, en el debut de la competencia. Ayer, en Cuyo, Banco no pudo con Marabunta, que le ganó ajustadamente 25 a 23, también en el grupo 4.

Ahora la U tendrá su primer compromiso fuera de Salta y será en Río Negro, ante Marabunta Rugby, donde buscará continuar como único líder de su zona y reafirmar su condición de candidato.

Es que tras ese duelo, solo tendrá uno en esta ciudad y será ante ese mismo rival, para después completar la primera fase del torneo primero ante Banco Rugby, en Mendoza y más tarde vs. Comercial, en Mar del Plata.

Si es que los dirigidos por Oscar Bazán avanzan de fase, tras los cuatro encuentros que quedan, disputarán la siguiente fase el 5 de mayo y 26 de ese mismo mes, si continúan en camino. La gran final, será el 30 de junio.

El Jockey, por su parte, no corrió con la misma suerte en una competencia que, en principio, es más complicada.

Por la segunda fecha del Nacional de Clubes B tuvo que volver a presentarse en condición de visitante, en Mendoza ante Los Tordos, donde no jugó del todo bien y perdió sin atenuantes.

Cabe recordar que en la primera fecha, los albirrojos debieron viajar a Uruguay para enfrentarse al histórico Old Christians, donde también hubo un duro traspié para el conjunto de la zona sur capitalina. Esa vez, los dirigidos por Tomás Saravia Toledo, perdieron 57 a 29.

En esta misma fecha, también por la zona 3, el CASI le ganó en condición de visitante a Old Christians, por 56 a 44.

El próximo sábado, la Jockera hará su presentación como local, por primera vez en el torneo, pero no tendrá un partido accesible, ya que recibirá nada menos que al ante el Club Atlético San Isidro.

El encuentro se disputará en el predio albirrojo ubicado a un costado de la rotonda de Limache, a partir de las 15.30 y se espera un gran marco de público para ese trascendental choque.

Si el Jockey pierde, prácticamente se despedirá de la competencia, pero si gana tendrá la oportunidad de salir a flote, especialmente porque le quedarán otros dos duelos en esta ciudad.

El último día de este mes, el conjunto salteño disputará su último compromiso afuera (en la primera fase) y el rival nuevamente será el CASI.

Luego, el 7 de abril recibirá a los uruguayos de Old Christians, mientras que el 14 de ese mes también se presentará en la rotonda de Limache, aunque ante Los Tordos de Mendoza.

La fecha indicada para la siguiente fase es la misma que la que le tocará a Universitario, el 5 de mayo, mientras que si logra meterse entre los mejores del torneo, disputará la semifinal el 26 de mayo y una hipotética final, el 30 de junio.