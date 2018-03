"Le quité a mi hijo, le dije esta es la última vez que lo vas a ver y le pegué con la gubia"

Hoy declaro Gabriel Chirete Herrera, el principal imputado en el juicio por el femicidio de Andre Neri dentro del penal de Villa Las Rosas. El principal imputado dijo que mató a su pareja con una gubia en el pabellón E y que el “arma” se la había dado Lucas Balcarce, otro preso.Indicó que cometió el femicidio porque el "Loco" Balcarce, otro interno, le mostró fotos de la víctima publicadas en Facebook, donde se la veía con otro hombre. Y que le dio una gubia e, instigándolo, le dijo: "Fijate que vas a hacer".

Señaló que comenzó a llamarla pero Neri no le contestaba y que, cuando llegó a la visita, discutieron. La llevó hasta el baño. Siguieron discutiendo, ella se quería ir y la llevó a la fuerza hasta la celda. Le pegó porque ella se negaba.

"Me puse como loco", prosiguió Herrera. Le insistió para que le dijera la verdad pero ella se negaba. Después ella le dijo que si, que estaba con otro hombre. "¿Cuál es?", dice que le respondió ella. "De vuelta le pegué", continuó.

Luego relató lo sucedido: “Le quité el hijo que tenía en los brazos y lo puse sobre la cama. Le dije: esta es la última vez que lo vas a ver. Yo jamás le había levantado la voz... Entonces le pegué con la gubia”.

"Después salí. Me lavé las manos porque estaban llenas de sangre. Le dije al encargado que vayan a ver porque había matado a mujer. Estaban con la música a todo volumen. No me creían".

También desvinculó a los policías en lo sucedido:

"Los policías no tienen la culpa. El culpable soy yo. ¿Con qué van a comer sus familias? El culpable soy yo y el Loco Balcarce, que me instigó a mí. Me mostró las fotos y me dio el arma punzante", concluyó Herrera.