Los secretos de la nueva temporada de “Soy Luna” 

“Es una temporada reveladora donde los grandes secretos y las grandes incógnitas salen a la luz”, dice Jorge López mientras recorre la Mansion Benson, y cuenta -en exclusiva para Teleshow- los cambios que podrán verse en la próxima temporada de Soy Luna, que llegará a Disney Channel el próximo 16 de abril.

El actor, que interpreta a Ramiro en la exitosa ficción, adelanta que en este tercer año, cada pareja se afianza. Pero también se vienen algunas separaciones. “Luna va a tener muchas dificultades. Mi personaje pasará por un trance muy oscuro que no sabemos si es malo o bueno. Hay una separación con algunos amigos, y todo está buenísimo”, relata.



Soy Luna es la telenovela teen favorita en América Latina. La última temporada fue vista por más de 31 millones de personas, el episodio final tuvo casi 20 millones de menciones en Twitter y una gran revelación: Luna descubre que es Sol Benson.

Recordemos que el elenco del fenómeno televisivo cuenta con artistas de Argentina, Chile, España, Italia y México, se emite en 150 países y está doblada a 15 idiomas. “Alas”, la primera canción de Soy Luna, cosecha más de 149 millones de visualizaciones en el canal oficial de YouTube.

Teleshow habló también con Valentina Zenere, Ámbar en la ficción, que adelantó las novedades: “Mi personaje cambia muchísimo. Siempre estaba muy de rosita pastel, ahora estoy medio de red negra”, explica, en referencia a sus clásicos looks. “A Ámbar la van a ver muy cambiada y en una actitud muy pero muy rebelde, lo que me divirtió muchísimo hacer. Se va a ir encontrando con ella misma, no con esa falsedad que manejaba, sino con quien es en serio”.

En esta tercera temporada Luna se reencuentra con su abuelo y con su historia. Ahora que es Sol Benson se convierte en la nueva heredera de la fortuna y la vida en la mansión cambia radicalmente. Los sueños la llevan hacia la habitación de Sharon, que en otro tiempo fue el cuarto de Lili y Bernie. Allí se esconden secretos sobre su pasado y el origen de su historia.

Ámbar, Delfi, Jazmín, Matteo y Ramiro viven su primer año lejos del colegio, donde surgen nuevos interrogantes y retos. Matteo apuesta a su carrera musical, y consigue dar sus primeros pasos como solista. Y como no podía faltar el amor, esta temporada traerá definiciones. Al principio Luna se siente confundida con Simón, que ahora se siente atraído por Ámbar. Matteo, a su vez, regresa dispuesto a todo por reconquistar a Luna.