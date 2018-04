La U ganó y clasificó puntero en el TDI B

Universitario completó su etapa regular en el Torneo del Interior B de rugby con una importante victoria en Mar del Plata, ante Comercial, por 44 a 26 y se ubicó en lo más alto de la tabla en la zona 4, tras cinco triunfos y una sola derrota.

Los verdes no habían arrancado de la mejor manera el partido ante los marplatenses, ya que terminó 23 a 10 abajo.

Sin embargo, en el segundo tiempo la U salteña salió con todo a quedarse con el partido y no solo dio vuelta el marcador, sino que además obtuvo el bonus ofensivo por haber marcado ocho tries, contra dos de los locales.

Ahora los verdes jugarán ante Universitario de Rosario o la U de Mar del Plata en El Huayco, por los cuartos de final del TDI B.

El Jockey Club, por su parte, no cerró bien su participación en la primera instancia del Nacional de Clubes B, ya que cayó en condición de local ante Los Tordos por 41 a 29.

Ahora los albirrojos jugarán ante Córdoba Athletic, en La Docta, para tratar de evitar el descenso.

Derrota de Salta

Por el Argentino juvenil, el seleccionado de Salta, Los Mayuatitos, perdió ante Santa Fe por 32 a 7 en esa localidad y finalizó en el sexto puesto. El combinado provincial cerró su participación con cuatro derrotas y una victoria.