River de Embarcación y Gimnasia de Orán buscan el paso final

River de Embarcación y Gimnasia y Tiro de Orán lucharán mano a mano por dar un nuevo paso certero que lo deposite en la final del Federal C. La apasionante definición de semifinales se juega en cancha del tripero con la parcialidad de ambas hinchadas, desde las 16.45.

Los dirigidos por Jesús Miranda llegan bien encaminados a un duelo trascendental, el pasado fin de semana en Orán, se quedó el triunfo por la mínima diferencia (0-1).

La ventaja del tripero no es determinante, sobre todo teniendo en cuenta la gran paridad que mostraron en el primer partido.

El técnico River no definió el once titular pero tendría pensado apostar prácticamente a los mismos nombres. La única duda de Miranda está en ofensiva, Luis Rodríguez o Morales, son los candidatos para acompañar a Guevara.

En Gimnasia y Tiro, Miguel Cejas tampoco confirmó el equipo que buscará a hazaña en Embarcación. El técnico del lobo no tiene en claro si podrá en el ataque a Diego Cardozo o Juan Mazza, lo decidirá minutos antes del inicio.

La serie está abierta, tanto River como Gimnasia tiene chances de llegar a la final.

Los equipos:

RIVER (E) GIMNASIA (O)

J. Barroso M. Cavanna

C. Añez J. Segovia

J. L. Perales R. Mamaní

C. Uro D. Tolaba

D. Miranda J. Meri

B. Erazo M. Juárez

E. Pereyra N. Ojeda

G. Juárez E. Álvarez

J. Cáceres C. Eguez

L. Rodríguez G. Molina

L. Guevara D. Cardozo

DT: J. Miranda DT: M. Cejas

Estadio: River (E)

Árbitro: Gustavo Gómez

Hora de inicio: 16.45