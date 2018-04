Alarma por cuatro casos de fiebre zika en la zona

El Ministerio de Salud Pública, solicitó a la población extremar cuidados y medidas preventivas para evitar la proliferación de enfermedades transmitidas por mosquitos, puesto que se reportaron cuarto nuevos casos de zika en Embarcación.

Se trata de una nena de seis años, un nene de un año, un hombre de 67 y una mujer de 28 años. Los cuatro afectados fueron atendidos en el hospital San Roque y continúan tratamiento ambulatorio.

Griselda Rangeón, titular de Epidemiología de la Provincia, estuvo en Embarcación reunida con los equipos del nosocomio local y de varios de los municipios del norte para profundizar las acciones preventivas con la población y además solicitó intensificar los controles de casos febriles.

"Lo importante es continuar fortaleciendo las acciones para controlar al mosquito aedes, transmisor de dengue, zika y chikungunya, y ante la presencia de casos, hemos reforzado la provisión de repelentes y preservativos, ya que el zika también se transmite por vía sexual", indicó Rangeón.

La especialista en vectores recomienda prestar especial atención a los sectores aledaños al hogar y dentro del mismo, a fin de eliminar cualquier elemento que pudiera servir para que la hembra coloque sus huevos.

Reforzar medidas de higiene

A raíz de las persistentes lluvias y condiciones climáticas actuales, se sugiere revisar patios, jardines, canaletas y lugares en donde pueda haber agua estancada y desechar cualquier receptáculo que sirva de criadero de mosquitos.

También cambiar diariamente el agua de bebederos de mascotas, cepillar las paredes de todos los contenedores, tapar bien los tanques de agua, sellar pozos ciegos y colocar tela mosquitera en los respiraderos, mantener el pasto corto y desmalezar terrenos, entre otras acciones.

Se aconseja a las personas que viajen a provincias o países en donde habitualmente se detectan casos de estas enfermedades, extremar las medidas de precaución y concurrir a los servicios de salud al presentar síntomas y fiebre alta, sin automedicarse.

Las mujeres embarazadas deberán considerar el riesgo de viajar hacia lugares con circulación del virus del zika, consultar al médico y tener en cuenta que la enfermedad también puede ser transmitida por relaciones sexuales y que puede ocasionar malformaciones en el bebé.

Síntomas y prevención de zika

El problema más grave en este caso son los bebés que nacen con microcefalia.

El zika suele presentarse de forma moderada o aguda, después de un periodo de incubación de 3 a 12 días, e incluye ronchas o sarpullido pruriginoso o no, conjuntivitis no purulenta (ojos rojos), dolor de cabeza, corporal y en articulaciones (principalmente manos y pies), decaimiento, y edema o hinchazón de miembros inferiores. También fiebre que puede o no estar presente.

Las mujeres embarazadas

De acuerdo con la evidencia actual y el consenso científico la infección de una mujer embarazada con el virus de zika puede ocasionar daños al bebé.

Se aconseja el uso de repelentes en aerosol, crema o líquidos en las partes del cuerpo expuestas, renovándolo frecuentemente según la indicación del envase. Además, la colocación de mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de la casa.

Transmisión sexual

El virus se transmite a través de la picadura del mosquito vector y también por vía sexual según quedó demostrado en los estudios realizados en los últimos años.

Por lo tanto, se recomienda el uso de preservativos en todas las relaciones sexuales, aunque no se hayan registrado síntomas de la infección, en especial a las mujeres, dado que pueden transmitirle la enfermedad a sus hijos.