Tarde de fútbol con el Barcelona

El líder Barcelona, con el astro Lionel Messi en duda, defenderá hoy el invicto en la Liga Española, que lidera con once puntos de ventaja, ante Celta en Balaídos, donde no gana desde 2015. Este partido es uno de los tres adelantados de la fecha 33 que se completará el jueves, se disputará desde las 16 y será televisado por el canal ESPN 2.

Barcelona enfrentará a Celta en un escenario donde no gana hace tres años y en la antesala de la final de la Copa del Rey del próximo sábado ante Sevilla en Madrid.

El equipo liderado por Messi, goleador del certamen por 29 tantos, suma dos derrotas y un empate en Vigo, donde ganó por última vez el 5 de abril de 2015 (1-0 con gol del francés Jeremy Mathieu).

El estadio de Balaídos también es esquivo para el rosarino ya que allí solo pudo anotar dos goles: el primero en agosto de 2006 y el último en marzo de 2013.

Barcelona viene de vencer a Valencia por 2-1, como local, mientras que Celta, con Gustavo Cabral y el tucumano Pablo Hernández como titulares y Facundo Roncaglia como suplente, cayó con Leganés por 1-0, como visitante.

Por otro lado, Sevilla, rival de Barcelona en la final del sábado en el estadio Wanda Metropolitano, visitará a Deportivo La Coruña.

La fecha se completará con los siguientes partidos. Mañana: Villarreal- Leganés. Miércoles: Espanyol- Eibar; Valencia- Getafe; Real Madrid- Athletic de Bilbao. Jueves: Real Sociedad- Atlético de Madrid; Alavés- Girona; Levante- Málaga; Betis- Las Palmas.

Principales posiciones: Barcelona 82 puntos; Atlético de Madrid 71; Real Madrid 67; Valencia 65; Betis 52; Villarreal 48; y Sevilla 47.