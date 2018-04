El artista Domingo Gatti rescata la Salta del ayer

Continúa la muestra “El color de la Salta del ayer”, que se lleva adelante en la Casa de la Cultura (Caseros 460). El reconocido plástico Domingo Gatti rescata de manera magistral pintorescas y coloridas postales de la Salta de nuestros abuelos.

La muestra está compuesta por óleos y acrílicos inspirados en viejas fotografías. El objetivo es rescatar el color de la Salta del ayer y darles el valor que se merecen

“Era un gusto que me quería dar, lo que me demandó un año y medio de trabajo, pero valió la pena, porque me llevé una grata sorpresa al ver que a la gente le gustó, tanto a mayores que rememoraban las esquinas de la Salta vieja, como a los jóvenes que tienen referencias de sus abuelos y padres”, destacó Domingo Gatti.

“En el trabajo no modifico nada, solo agrego algún personaje de la época para darle más humanidad al paisaje”.

Por su parte, el poeta y escritor César Alurralde señaló: “Gatti rescató la Salta de antes al desnudo, con sus costumbres, donde captó la belleza pura y auténtica que identifica a este mundo que pervive en la memoria de la gente mayor. Con estos óleos y acrílicos les ofrece a los jóvenes la posibilidad de celebrar esta visión retrospectiva que tiene fuerza y validez sobre el pasado. Gatti recobró este pasado con sus pinceles, desandó sus pasos para rescatar edificios, muchos de ellos modificados o echados a tierra”.



El artista

Domingo Gatti egresó del Centro de Estímulos de Bellas Artes en 1961 y en 1972 de la Escuela de Bellas Artes Tomás Cabrera.

Entre los premios obtenidos destacan: Premio IV Salón Provincial de Pintura Artistas Independientes de Salta por la obra “Al Margen” (1998); Premio 1º Concurso Provincial de Tinta Homenaje al Gaucho (1997) por “Sentimiento”; Mención Ferinoa Salta (1998); Seleccionado para el Salón “Fin del Milenio” del Congreso de la Nación; 1º Premio del Concurso Provincial Batalla del Tuscal de Velarde en General Güemes (2014).