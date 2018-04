La “interesante fealdad” del bulldog

Por Walter Octavio Chihán, médico veterinario

Es el fruto de una minuciosa selección que, desarrollando las anomalías más típicas, ha hecho de él un perro “interesante en su fealdad”. Dócil, manso, perezoso y amante de la comodidad, el bulldog de hoy solo se asemeja en su físico a su feroz antepasado que, hasta la mitad del siglo pasado, combatía en las arenas contra los toros en sangrientos espectáculos.

Orígenes

Es indudable que esta raza ha sido “creada” en Inglaterra y que su antecesor fue el mastín asiático, padre de casi todos los molosos europeos. Por él, todavía corre sangre de los ferocísimos “Pugnaces Britanni”. Se tienen noticias fidedignas que alrededor del 1200 ya era utilizado en combate con otros perros o con toros.

Es sabido que, hasta la mitad del siglo XIX, cuando estos brutales espectáculos fueron prohibidos, no había pueblo en Gran Bretaña que no tuviera una arena o ring donde esas manifestaciones tenían lugar todas las semanas. Fue por esa época cuando el parlamento británico prohibió esos espectáculos. Desde entonces, la raza no solamente tuvo una neta declinación sino que se modificó mucho hasta llegar al Bulldog actual que conserva muy poco del antiguo “perro toro”.



Características generales

El bulldog actual es fruto de una cuidadosa selección que hace a esta raza poseedora de anomalías permanentes. En efecto, hoy presenta un tercio anterior ancho y potente y una pelvis estrecha y fina de modo que visto desde arriba tiene la forma de una pera en la cual el cabo, bien podría ser la cola.



Pero no es todo, ninguna otra raza tiene un tamaño de cabeza, en proporción al cuerpo, tan grande como para hacer difícil el parto que, habitualmente, se lleva a cabo con cesárea. Volviendo a la cabeza, éste debe tener un cráneo más ancho que largo, mejillas muy redondeadas, caña nasal casi inexistente, hundida en un stop muy marcado. Los pliegues deben estar dispuestos de manera muy apretada y el hocico, cortísimo, debe ser lo más ancho posible con un mentón muy evidente y marcado. Las extremidades anteriores, anchas y potentes sostienen a un tórax con perímetro bien redondeado. La línea superior, partiendo de una hendidura situada detrás de los hombros, sube hasta la grupa, formando un perfil definido como de “dorso en carpa”. Por último, la grupa es alta y bastante rígida haciendo además que el bulldog camine de una manera típica denominada “en punta”.

Comportamiento

El bulldog actual, a pesar de su apariencia cruel y feroz, es uno de los perros más tranquilos. Toda su antigua ferocidad ha desaparecido siendo sustituida por una pereza sin parangón entre las demás razas caninas. Además le gusta jugar con los niños soportando con gran paciencia todas sus fechorías. Vive perfectamente en un espacio reducido siempre que se tenga el cuidado de no fatigarle mucho y de mantenerle alejado del sol debido a que tiene dificultades respiratorias.

Estándares