Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia, juntos en una ficción

Sebastián Estevanez y Carina Zampini, Osvaldo Laport y Soledad Silveyra, Pablo Echarri y Nancy Dupláa, fueron algunas de las parejas de ficción más emblemáticas de las novelas de Quique Estevanez.

Este año, tras el término de “Golpe al corazón”, el productor fue por más y para su nuevo proyecto, “Morir de amor”, eligió a una dupla inesperada: Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia.

“Se trata de un thriller que cuenta la historia de un médico viudo, un hombre joven pero mortalmente herido de amor, que busca sanar su pena enamorando a pacientes terminales para darles una muerte feliz”, contó a Teleshow Diego Estevanez, productor general de LCA.

Siciliani interpretará a Helena, la abogada que ayudó al personaje de Sbaraglia a hacer los trámites de la obra social tras la muerte de su mujer y que, al ver que las pacientes de él mueren, comienza a sospechar de su accionar.

Este unitario significa el regreso del ex Clave de Sol a la televisión de aire argentina luego de cinco años y de la ex de Suar, tras el éxito de Sugar.

Para la serie la actriz tuvo que renovar su look y se tiñó de rubia, por sugerencia de la directora.

La historia, donde el suspenso promete estar a la orden del día, formará parte de la primera temporada de la serie que contará con ocho capítulos. Inés Estévez y Sofía Gala también forman parte del elenco confirmado hasta el momento.

“Estamos muy agradecidos al INCAA por haber sido elegidos entre los mejores proyectos y por el trabajo en conjunto. Para LCA es muy importante poder hacer una serie de tal magnitud, que nada tiene que envidiarle a las grandes series extranjeras y gracias a Telefe, que también tiene mucho que ver en el desarrollo del proyecto. Realmente estamos muy felices y muy entusiasmados”, agregó Diego al ser consultado sobre cómo se sentía la productora con el desafío.

Es que esta ficción es completamente diferente a las que venían haciendo años anteriores, como Golpe al corazón, Camino al amor, Somos familia o Dulce amor, todas tiras diarias y con un contenido donde la historia de amor era la protagonista excluyente.

Las grabaciones comenzarán el próximo 7 de mayo, pero antes el elenco viajará a Ushuaia para la realización de un tráiler. “Morir de amor” aún no tiene fecha probable de estreno.