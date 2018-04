Insólito: al "profesor wichí" le cobraron $40 en un café por cargar la notebook

Las derivaciones de los tarifazos en los servicios alcanzó ribetes insospechados. Uno de ellos es el cobro por la carga de dispositivos electrónicos en un café salteño.

La insólita situación tuvo como protagonista al conocido profesor de idioma wichí, Néstor Fernández, quien relató a El Tribuno: “Ayer con la lluvia, tipo 7 de la mañana ingresé a una panadería que funciona también como café frente a la Terminal de Ómnibus, en la calle Victorino de la Plaza al 100. En el ingreso vi un cartel que decía carga de celular 20 pesos. Pero me imaginé que se trataba de cargar crédito”.

El joven norteño recordó: “Pedí una taza de mate cocido con dos tortillas, enchufé mi notebook y estuve allí hasta las 8.30 o 9. Fue grande mi sorpresa cuando al ir a pagar la consumición me dijeron que eran 85 pesos. Entonces pregunté por qué ese monto y me dijeron que eran 40 pesos por la carga de la notebook”.

Fue así que Fernández exigió que le dieran una factura por el total, con los precios discriminados. Y, efectivamente, lo cobrado quedó impreso en la factura 0002-00000115 que detalla: 1 Desayuno: $45 - Carga consumida X: $40.

Ni lerdo ni perezoso el profesor de wichí denunció la situación, primero en una radio capitalina y luego dejó constancia de la extraña situación en Defensa al Consumidor.

“Es la primera vez que me pasa. Yo soy del interior, del norte salteño, y cuando salgo a hacer trámites me tomo un tiempo para desayunar o esperar en un café para continuar con mis quehaceres. Pero nunca me pasó que me cobren por cargar el celular o la notebook.”

Exposición realizada por Néstor Fernández, ante Defensa al Consumidor

