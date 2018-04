Ahora me podrán llamar por mi nombre"

La niña trans en la que el país puso sus ojos desde que se conoció su historia continuó ayer, en el Registro Civil, marcando el camino y recibió su DNI con su nuevo nombre y el género con el que se autopercibe.

Tatiana (se cambió su nombre para proteger su identidad) es la persona de menos edad en la provincia que se amparó en la ley de identidad de género 26.743, y solicitó su cambio de identificación. El caso sentó un precedente en el sistema, por lo que será expuesto en el próximo encuentro del Consejo Federal de Registro Nacional de las Personas.

"Ahora ya tengo mi documento, nadie me podrá decir que no me llamo Tatiana", festejó la niña, entre lágrimas, al recibir su nueva identificación. En las oficinas del Registro Civil se vivió una mañana alborotada, entre un enjambre de medios que esperaban la salida de la familia y militantes por los derechos trans que acompañaron el momento. Fue una mañana atípica que puso un cierre al pedido que comenzó a tomar forma hace un mes y medio, con la entrega de la partida de nacimiento rectificada.

"Cada paso y obstáculo valió la pena al ver su cara, estaba contentísima, reía y besaba a todo el mundo, es una lucha ganada", resumió Damián, padre de Tatiana. Su esposa definió al momento como "el mayor logro" que obtuvo su hija y dijo que lo guardaría por siempre en su memoria.

Caso único

Ambos padres acompañaron el pedido de su hija. Esto es lo que hizo que el caso sentara un precedente, además de la edad de la niña y el hecho de que haya intervenido el abogado del niño.

"En este caso se hizo un procedimiento administrativo porque había conformidad de ambos padres, por eso pude tener parte", indicó la abogada del niño que actuó en el caso, Marta Aguilar.

Tatiana recurrió a su oficina y allí recibió asesoramiento de la letrada, con la que mantuvo diferentes conversaciones, "para que ella estuviera segura del cambio trascendental que estaba por vivir", señaló.

Todos destacaron la ventaja de haber contado con la figura del abogado del niño, un requisito que exige la ley en su artículo 5. La norma pide, para realizar el trámite, "la expresa conformidad del menor acompañado de sus progenitores y el abogado del niño". En algunas provincias aún no hay un letrado en el cargo. En Salta tardó casi un año el nombramiento. A fines del año pasado asumió Marta Aguilar y es la única asesora para toda la provincia. La letrada fue designada en noviembre y ya está asesorando en otros casos similares. "Hay que escuchar al niño, ver lo que siente", aseguró.

Graciela, mamá de Tatiana, agradeció haber contado con el asesoramiento de la especialista. "Me enteré de que hay chicos de Neuquén que hace un año y medio están esperando su partida de nacimiento rectificada y no pueden tenerla porque no tienen abogado del niño", contó. Aseguró que se sorprendió por la celeridad del trámite.

Sobre la repercusión del caso, Damián aseguró que fue inesperada pero que no se arrepiente. "No tenemos por qué esconder a nuestra hija, no está haciendo nada malo más que gritar a los cuatro vientos que quiere ser lo que siente". Sobre los cuestionamientos, indicó: "No pedimos que estén de acuerdo, sino que nos respeten".

Abogado del niño

La figura del abogado del niño está contemplada en el artículo 5 de la ley 26.743: “Con relación a las personas menores de 18 años, la solicitud del trámite deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor. Deberá contar con la asistencia del abogado del niño”.

Cumplidos estos requisitos, se inicia un trámite administrativo. En el caso de que alguno de los padres no esté de acuerdo se abre un proceso judicial, “para que los jueces resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capacidad e interés superior del niño”.