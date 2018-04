Una tarotista dijo que Gaspar Cinco le confesó que odiaba al hijo de su novia

El periodista Franco Rodrigo Gaspar Cinco quedó con pocas chances de contrarrestar la batería de pruebas aportadas por los testigos que declararon en las tres últimas jornadas del juicio al que está siendo sometido desde el viernes pasado. En la audiencia de ayer, el Tribunal de Juicio escuchó a una mujer de identidad reservada, quien brindó otro testimonio revelador que confirmaría con más fuerza la hipótesis del fiscal de la causa en el sentido de que Gaspar Cinco premeditó y ejecutó la muerte por envenenamiento con cianuro de su novia Alejandra Párraga y del pequeño hijo de la joven, el 5 de junio del año pasado en una vivienda de Villa Cristina.

Se trata de una tarotista, a la que el imputado recurría con frecuencia para que le tirara las cartas y le diera consejos sobre su futuro y cuestiones vinculada con relación amorosa con Alejandra. La testigo, con las iniciales SABQ, sostuvo que Gaspar Cinco le comentó que estaba enamorado de la joven Párraga, pero que odiaba a Amir, el hijo de chica, y que eso lo angustiaba. "Si por mi fuera lo mataría, me expresó Franco en una oportunidad", declaró la tarotista en la audiencia de ayer en la Sala de Grandes Juicios de la Ciudad Judicial. Explicó que la semana previa a los sucesos Gaspar Cinco la visitó todos los días, que lo notó angustiado y que lloró frente a ella por no saber cómo resolver la cuestión del niño. "Yo le aconsejé que debía aceptar el vínculo de Alejandra con su hijo, que era imposible que pudiera romper ese vínculo y le aconsejé que viera a un psicólogo y que si no podía resolver esta cuestión se alejara de la chica", subrayó. Según SABQ el imputado tenía focalizada la idea de llevar a la joven a vivir con él, pero sin el niño. "Decía que su madre jamás aceptaría en su casa a Alejandra con el hijo y yo le insistía en que si persistía en su actitud debía terminar con la relación", afirmó.

La testigo lloró durante varios pasajes de su crudo y dramático relato. "Un día fue a verme y lloró de impotencia; me dijo que no dormía, que no comía, que estaba mal y que tenía que tomar una decisión y fue entonces cuando manifestó que si fuera por él eliminaría al chiquito", enfatizó. Recordó que el día de los hechos Gaspar Cinco mantuvo con ella un contacto permanente a través del celular. Explicó que a partir de las 16 el periodista la llamó en varias oportunidades y que le hizo un relato paso a paso, desde el momento en que su novia y el menor sufrieron los efectos del poderoso veneno que ingirieron. Lo explicó en estos términos: "Me llamó para decirme que iba en su auto siguiendo la ambulancia que trasladaba a Alejandra hasta el hospital. Me llamó para contarme que en el trayecto tuvo un choque con otro vehículo. Me llamó para decirme que el niño había muerto y luego que Alejandra también había fallecido".

La mujer manifestó que al día siguiente García Cinco la fue a ver a su negocio y que en esas circunstancias lo conminó a que le contara la verdad de lo que había sucedido. "Me contó que le llevó a su novia agua bendita para que le diera al chiquito porque estaba enfermo y no quería tomar los remedios. Todo esto comenzó a llamarme la atención, pensando en todo lo que me había dicho la última semana", señaló SABQ.

Frente a las sospechas de que Gaspar Cinco estuviera mintiendo, la testigo le advirtió que al ser ella una experta en la práctica del esoterismo sabía lo que había pasado, pero quería escucharlo de su propia boca. "Fue así que de a poco se fue soltando, hasta que me confesó que había comprado un polvo blanco, que era cianuro, que lo mezcló con agua en una botella y que le entregó a Alejandra para que le diera al niño", contó la mujer con la voz quebrada. "¿Cómo lo vio al imputado?", preguntó el fiscal Ramos Ossorio. "Estaba normal, solo me dijo que le preocupaba el trabajo, su familia y me manifestó que se iba para el velorio de Alejandra", concluyó.

“No tenía muchas chances de vida”

Con la presencia del médico forense Daniel Eduardo Dip, ayer se proyectaron las imágenes de la autopsia que practicó a Alejandra Párraga. El profesional explicó en detalle el daño que provocó el cianuro en el cuerpo de la joven de 26 años.

“Yo estaba de guardia ese día en el hospital San Bernardo y cuando la examiné ya estaba sin vida”, señaló Dip. Dijo que pese a ello la sometieron a una práctica de reanimación que no dio resultado. El médico mostró el daño que el veneno produjo en los pulmones de Alejandra y a su juicio eso fue determinante para provocarle la muerte en pocos minutos. “El cianuro afecta principalmente las vías respiratorias y al no haber transporte de oxígeno al cerebro la persona muere por edema pulmonar”, señaló.

También el forense proyectó las imágenes del efecto devastador que el producto ocasionó en el esófago, estómago e intestinos. “No tenía muchas chances de vida aunque la hubieran asistido rápidamente”, sentenció,