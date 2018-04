¿Cómo guardo envases vacíos de fitosanitarios en el campo?

En el mes de febrero se publicó el tan esperado decreto reglamentario de la Ley Nacional de Envases Vacíos de Fitosanitarios (Ley N° 27.279), en el cual se establecen las responsabilidades de los distintos actores de la cadena agrícola productiva frente a la disposición de los envases vacíos de productos fitosanitarios. Uno de estos actores son los productores agropecuarios que al utilizar estos envases son responsables de su lavado al momento de realizar la carga del equipo y devueltos al sistema de gestión, ya sea en un Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) como en un centro de recepción de envases ubicado en un distribuidor, independientemente de que éste sea el que le vendió el envase lleno o no. El procedimiento de lavado de los envases puede ser realizado por el productor o por el aplicador, siendo este último corresponsable de que los envases sean lavados adecuadamente mediante las técnicas establecidas en la norma IRAM Nº 12.069.



Esta norma establece que los envases, una vez vaciados, deben ser sometidos a las técnicas de Triple Lavado o Lavado a Presión y luego perforados para su inutilización. Una vez limpios, los envases pueden ser llevados inmediatamente a un CAT o centro de recepción en el distribuidor. Si no, pueden ser acopiados en el campo, pero debe realizarse de manera segura y cumplimentando las siguientes reglas básicas:

Disponer de un espacio, cuyo tamaño es relativo a la cantidad de envases que se pueden acopiar por año.

El espacio de almacenamiento debe tener un piso impermeable con muretes o paredes de contención de no más de 30 cm de alto para contener potenciales derrames.

Se debe contar con 4 postes que sustenten una malla metálica o alambre tejido para cercar el espacio.

Un acceso para los operarios con cierre que evite el acceso para cualquier persona que no tenga experiencia en el manejo de envases vacíos.

Un techo con alero, en lo posible con pendiente.

Cartelería indicando el equipo de protección personal que se debe utilizar al momento de acceder al recinto, entre otros.

Estos puntos son lo básico que se debe cumplimentar para acopiar envases de manera segura y responsable.

Opinión

Las buenas prácticas, un paso obligatorio

Por Federico Landgraf, director Ejecutivo de CASAFE

El camino de las Buenas Prácticas es sólo de ida. No podemos volver atrás. Es un compromiso ineludible no sólo como sector agropecuario que quiere producir respetando el medioambiente y la salud de las personas, sino también como proyecto de Nación. Nadie discute la salida de granero del mundo hacia el proyecto de supermercado del mundo, o para algunos una “boutique de alimentos”. Supermercado o boutique, el cambio nos debe encontrar trabajando para generar más y mejores alimentos, fibras y energía para el resto del planeta con un mayor empleo genuino. Cualquier supermercado tiene un protocolo de aceptación de productos. No permite el ingreso de alimentos en mal estado, prendas sin etiqueta, talles mal marcados o productos descompuestos. Por estos motivos, y como parte de un proyecto que trasciende a los gobiernos, tenemos que pensar en nosotros y especialmente en nuestros “clientes”.

Comprometidos con la profesionalización

Debemos transformar el departamento de “admisión de productos”, trabajando juntos en un Senasa a la altura de los organismos sanitarios más exigentes del mundo y por ello, estamos comprometidos con el trabajo de profesionalización y mejora que se está llevando a cabo. Sin embargo, para lograr la “admisión” debemos presentar un producto adecuado, bien etiquetado, en buen estado, con el talle correcto y en condiciones. Por tal razón, las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) son el camino indispensable; son la herramienta para alcanzar los más exigentes estándares de calidad y convertirnos en una Marca País digna de copia, no sólo para nuestros “clientes”, sino y especialmente, para nosotros mismos.

El trabajo constante y consistente que los actores de la producción rural vienen realizando desde hace años, permitió que las BPA se transformen en una idea capaz de aparecer de inmediato en cualquier charla donde surja un debate sobre sustentabilidad agrícola.

Desde Casafe aportamos mucho esfuerzo comunicacional a la instalación de las BPA en el corazón de la gente. Nuestras comunidades ya saben que la tecnología agrícola no es ni mala ni buena por sí misma, sino lo que hacemos con ella.



En esa misma dirección, encaramos un 2018 en el que nos proponemos llegar mucho más lejos. Hacia afuera del mundo productivo, seguiremos trabajando en nuestras campañas de divulgación y de concientización sobre la importancia del campo en nuestras vidas y que debemos exigir un uso responsable de las tecnologías agropecuarias. Hacia adentro de nuestros circuitos productivos, seguiremos brindando la capacitación necesaria para que las BPA lleguen a transformarse en un acto natural e indiscutido.

Ese esfuerzo lo haremos en común con todos los actores que interactúan en el círculo virtuoso de la Red BPA. Desde Casafe creemos en el trabajo conjunto y apoyamos la reciente decisión del Gobierno nacional de formalizar el diálogo entre organismos oficiales y entes privados, para profundizar el camino de las Buenas Prácticas Agrícolas, y en especial para unificar criterios sobre la aplicación de fitosanitarios en todas las provincias.

La resolución conjunta de fitosanitarios, entre el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, crea un grupo de trabajo nacional y provincial para elaborar principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones periurbanas de fitosanitarios.

Además, el martes 20 de febrero se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Reglamentario de la Ley 27.279 de Envases Vacíos de Fitosanitarios. Esta normativa es fundamental para avanzar rápidamente en la instrumentación de un sistema de gestión de envases, tarea pendiente en materia ambiental.

Ambas medidas son puntos de partida para contribuir a un mejor ordenamiento y organización de la agricultura sustentable.

El compromiso de Casafe con la producción limpia está presente en cada una de nuestras iniciativas. En 2018 redoblaremos los esfuerzos para producir mejor, cuidándonos a todos.