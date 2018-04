Marcelo Gallardo: “Ante Emelec será crucial”

Marcelo Gallardo, DT de River, lamentó el empate de anoche ante Santa Fe de Bogotá en el Monumental y aseguró que el próximo partido, ante Emelec en Ecuador, “será crucial”.

“Lamentablemente no pudimos ganar. En la Copa, de local, tenés que sacar la mayor cantidad de puntos y hoy (ayer) no tuvimos claridad para abrir el marcador. Pero hay un mérito del rival que hizo que jugáramos incómodos”, reconoció.

“Con Emelec en Ecuador va a ser crucial, el grupo es durísimo y se va a definir en la última fecha”, añadió.

Con respecto al partido, el DT amplió: “La Copa se juega de este modo. Ellos no nos superaron, pero nosotros a ellos, tampoco. Fue un juego muy cortado y no pudimos sacar diferencia”.

“El árbitro cortó mucho el juego y se dejó llevar por el ritmo que el rival quiso implementar. Pero la Copa Libertadores es así”, agregó.

Gallardo consideró que el rendimiento de anoche “no fue un retroceso” respecto de las últimas actuaciones “porque el rival hizo mucho mérito”; y resaltó la labor defensiva de su equipo: “Hicimos un partido sólido atrás ante dos delanteros muy buenos. No nos generaron ninguna duda y casi no nos patearon al arco”.

“Tampoco tenemos que perder la calma. En un grupo cerrado y con equipos muy parejos, se definirá todo en momentos cruciales y por eso no tenemos que desesperarnos. Hoy queríamos ganar para acomodarnos en el grupo, pero hay que estar serenos”, concluyó.

Por su parte, Javier Pinola analizó el empate ante Independiente Santa Fe de Colombia. “Creo que hicimos un buen partido, invertimos mucho en atacarlos, en tratar de moverlos. Ya teníamos una referencia del partido de pretemporada. Creo que estuvimos atentos atrás con los relevos, sabíamos que iban a querer salir de contra. Buscamos desnivelar con la calidad que tenemos de mitad de cancha para adelante. Ellos se cerraron bien”.

“Ellos tuvieron una sola, que sacó Franco. Creo que merecíamos más. Pero ya está, ahora hay que pensar en los próximos partidos e intentar sacar la mayor cantidad de puntos”, agregó.

“Esto no nos gusta y la Copa se empieza a ganar con puntos de local. Va a haber que hacer bueno este punto en los partidos de visitante”, cerró el experimentado defensor.