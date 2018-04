Salta Basket no puede salir del pozo en la Liga

Salta Basket no puede salir del pozo al que se metió hace seis partidos. Este sábado, en una nueva presentación en la Liga Nacional, perdió en Río Gallegos frente a Hispano Americano por 78 a 69 y ya suma seis derrotas en fila. Los infernales siguen desperdiciando chances de salir de este bajón puesto que ayer jugó un buen primer tiempo pero se derrumbó en el segundo.

Con el correr de los partidos el margen de error de Ricardo de Cecco y compañía se va haciendo menor. A Salta Basket le quedan siete partidos para finalizar la fase regular y sigue sin encontrar ese envión anímico que le permita zafar de la última colocación en la tabla de posiciones.

Los infernales tuvieron una buena chance de volver al triunfo frente a Hispano Americano, un equipo irregular y que mostró falencias en los dos primeros cuartos. Los salteños llegaron a tener una ventaja de once puntos que terminó siendo de nueve (39-30) al termino del primer tiempo.

La reacción de Hispano llegó a partir del tercer cuarto,cuando se fueron apagando las ideas de los infernales. Los dirigidos por Marcelo Richiotti llegaron al último parcial con una diferencia de dos puntos a su favor; comenzaron a entrar los tiros de tres puntos de Nicolás Paletta y Larry O’Bannon para dejar sin chances a los salteños. Salta Basket tuvo anoche los debuts del estadounidense León Willimas, que aportó 14 puntos, y del puertorriqueño Jezreel de Jesús, que no aportó en el marcador.

Los infernales cerrarán una nueva gira en la Liga Nacional enfrentando el lunes a Boca Juniors, un rival directo, en el estadio Luis Conde. El encuentro se jugará desde las 20.30.

La síntesis

HISPANO 78 S. BASKET 69

M. Byro 11 D. Figueredo 2

J. Carter 8 L. McCullough 32

L. Daniel 16 A. Zilli 4

N. Paletta 14 R. Harris 12

L. O’Bannon 19 (fi) P. Espinoza 5

N. Acosta 0 I. Vicentín 0

F. Bazani 0 L. Goldenberg 0

D. Koch 0 E. Stucky 0

P. Tabarez 6 L. Williams 14

E. Vasirani 4 J. de Jesús 0

DT: M. Richiotti DT: R. de Cecco

Parciales: 20-23, (20-23), 10-16 (30-39), 26-15 (56-54), 22-15 (78-69).

Estadio: Boxing Club

Árbitros: Daniel Rodrigo, Jorge Chávez y Gustavo D’Anna.