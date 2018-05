Militantes de DDHH volvieron a pintar el Portal de la Memoria

Las diferentes agrupaciones, sindicatos y organizaciones de derechos humanos de la provincia estuvieron ayer arreglando el Portal de la Memoria, que fue víctima de un vandalismo desconocido.

Nadie sabe hasta ahora quién manchó con pintura negra el poema de Pablo Neruda “Pido Castigo” sobre la pared blanca del portal que recuerda a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar de nuestro país.

Las agrupaciones de derechos humanos Hijos Salta, Asociación de DDHH Lucrecia Barquet y Agrupación Oscar Smith del sindicato de Luz y Fuerza estuvieron con espátulas y pinturas arreglando lo dañado.

Durante la mañana llegó el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Marcelo López Arias, para dialogar con los familiares de víctimas y con los militantes para dar su compromiso.



“López Arias se comprometió a garantizar el cuidado de las cámaras de seguridad que hay en la zona para saber quién fue el autor de este delito de vandalismo”, dijo la referente Nora Leonard.

El documento que publicaron las organizaciones reza lo siguiente: “El odio que emerge en los últimos tiempos hacia la Memoria, la Verdad y la Justicia no hace más que fortalecer nuestra lucha, y así lo vandalicen mil veces, mil veces lo volveremos a pintar”.

En el lugar, y ante los feos sucesos, estuvieron presentes varias referentes de diversas organizaciones, tal es el caso de Dina Zapata, miembro de la “Asociación de Familiares de detenidos y desaparecidos”. También estaban miembros de las cooperativas de Cartoneros y Recicladores de la Central de Trabajadores de Economía Popular (CTEP), los chicos del grupo de rock infantil Juanetes y llegó sobre el final el concejal Martín Del Frari, para expresar su acompañamiento.



Hubo distintos comunicados. Desde la Asociación de DDHH “Coca” Gallardo emitieron un documento en el que expresan lo siguiente: “Antes y hace poco tiempo, trataron de borrar los Pañuelos Blancos. Ahora, cubrieron con pintura negra el Portal de la Memoria. Antes, se identificaron, los identificamos: sus nombres, intenciones, intereses de clase e ideología”. Y prosigue: “Quisieron y quieren, borrar la Memoria, la lucha por los Derechos Humanos, la impunidad y el Terrorismo de Estado, la Verdad y la Justicia”.

Según se informó, el ataque fue descubierto el viernes por la tarde, por un grupo de militantes de Unidad Ciudadana que se congregaron en ese sector del parque para asistir a un acto partidario, que se realizó en el Club Libertad.

“Es evidente que estos vándalos no tienen idea de lo que hacen. Relacionan a la militancia kirchnerista con las agrupaciones de DDHH. No hay una relación automática de los organismos con algún partido político. Son dos cosas distintas, pero meten todo en una misma bolsa con lo cual demuestran su desconocimiento”, dijo Elia Fernández, de Hijos Salta.

El Portal de la Memoria recuerda a las víctimas de la denominada Masacre de Palomitas. El 6 de julio de 1976, 11 presos políticos fueron sacados del penal de Villa las Rosas y fusilados en el paraje Palomitas, ubicado a 50 km de Salta. No fue la única vez que atentaron contra el sitio. Pasado el 24 de marzo último, desconocidos les hicieron una cruz con pintura negra a los pañuelo blancos de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

“Nosotros no hacemos más que pedir justicia, pero algo les inquieta. Esa inquietud, intranquilidad es porque saben que algo malo hicieron. Y tienen miedo”, dijo Blanca “Nena” Madozzo.