El Tribuno busca sorprender a Lanús en el inicio de la serie

El Tribuno Básquetbol será el otro punto de atracción que tendrá la noche de este miércoles. Desde las 21, el verdolaga enfrentará a Lanús en el estadio granate abriendo la serie de cuartos de final de los play-offs nacionales del Torneo Federal. Esta es la instancia previa a las series que definirán los dos equipos que ascenderán a la Liga Argentina, segunda división del básquet argentino.

El conjunto que dirige Pablo Martínez accedió a ésta instancia tras vencer a Ciudadela de Tucumán (3-1), Avellaneda de Santiago del Estero (3-1), Atlético Tala de Entre Ríos (3-2) y desde hoy se medirá con el segundo mejor equipo de la Conferencia Sur.

Por su parte, Lanús llegó a esta etapa tras ser el mejor de la división Metropolitana; después venció por 3 a 2 a Derqui y a Racing de Avellaneda.

Esta noche también comenzarán las otras tres series que definen a los semifinalistas: Central de Ceres vs. Belgrano de San Nicolás, Regatas de Uruguay vs. River Plate y Racing de Chivilcoy vs. Sportivo de Las Parejas.

La emoción vivida el domingo pasado se extiende en el tiempo para el plantel verdolaga y toda la afición que lo ha acompañado desde el debut en esta su primera temporada en el Torneo Federal. Después del encuentro de hoy habrá uno más el estadio de Lanús el viernes; ganar al menos uno de estos dos juegos será importante para tener la chance de ganar la serie en el Nicolás Vitale en los juegos tres y cuatro.